ŠOKANTNO! ĐILASOV UREDNIK SEKSUALNI MANIJAK: Proganjao koleginicu: Spusti kameru, slikaj malo noge, guzu...

Glavni urednik jednog malo poznatog portala bliskog Draganu Đilasu i njegovom Savezu za Srbiju (SZS) seksualno je uznemiravao koleginicu, i to u vreme dok je bio njen nadređeni rukovodilac, ekskluzivno saznaje Kurir!

Kako naš izvor otkriva, urednik i dugogodišnji novinar mladu novinarku je proganjao i slao joj neprimerene poruke sve dok ona nije promenila radno mesto!

Nečasne namere

- „Selfiraj se, slikaj malo guzu“ - samo su neke od poruka koje je, prema rečima našeg sagovornika, slao pomenuti urednik koji je dugo radio sportske teme.

Kada je odbijala da mu pošalje fotografije, kako dodaje, poruke su postajale neprijatne, gotovo preteće! - Sve je počelo na prvi pogled bezazlenim komentarima i dobacivanjima koja joj je upućivao kada ostanu nasamo u redakciji. U međuvremenu, postajalo je sve učestalije i neumesnije, ali je mlada novinarka ćutala jer joj je pomenuti seksualni predator bio šef, a ona se plašila da bi, ukoliko mu odgovori ili ga prijavi, mogla da ostane bez posla - otkriva naš sagovornik blizak novinarki.

Posle nekog vremena, iako mu nije davala prostora da nastavi i približi joj se, urednik je pored komentara počeo da joj šalje i neprimerene poruke.

- Zapratio je koleginicu na društvenoj mreži Instagram i počeo da joj šalje poruke. U početku, verovala je da joj piše samo prijateljski i da nema nečasne namere - otkriva naš sagovornik.

Dodaje da je, nažalost, brzo uvidela da je ipak pogrešila kada je verovala da njen tadašnji šef neće preći granicu.

- Tražio joj je da se fotografiše i pošalje mu fotografiju. Njoj je to bilo neobično, pošto je Instragram društvena mreža na koju se postavljaju fotografije, koje je on svakako mogao da vidi. Ipak, poslala mu je jednu svoju fotografiju, ali on nije bio zadovoljan i napisao joj je da „spusti objektiv niže“. U jednoj od poruka pisalo je: „Spusti kameru, slikaj malo noge, guzu“ - otkriva naš sagovornik kakve su sadržine bile poruke, zbog kojih je devojka bila prinuđen da obavesti nadređene da doživljava neprijatnosti od svog tadašnjeg šefa.

Novi Jutka

Rukovodstvo kompanije, u kojoj je tada radila, posavetovalo ju je da sve prijavi policiji, ali je, prema rečima našeg sagovornika, ona to odbila želeći da izbegne skandal.

- Poručili su joj da će imati podršku kompanije u kojoj radi, ali je ona, umesto prijave policiji, zatražila da je prebace na drugo radno mesto kako bi imala što manje kontakta s njim, što je tada i učinjeno. Na sreću, urednik je ubrzo promenio radno mesto i prešao na portal blizak Draganu Đilasu - otkriva naš sagovornik i sa gorčinom dodaje da je i novinarstvo, sudeći prema neprijatnosti koju je doživela mlada devojka, „dobilo svog Jutku“.

Poruke „SELFIRAJ SE, JE*OTE!“ Glavni urednik portala svojoj saradnici je, kako Kurir otkriva, prilikom jednog njenog putovanja tražio da mu pošalje svoju fotografiju. Kada mu je odgovorila da je tek stigla u hotel i da nema nijednu, on joj je napisao: - Selfiraj se, je*ote! Devojka mu je kao odgovor poslala fotografiju rizorta u kom je boravila, na kojoj se vide hotel, bazeni, suncobrani i deo njenog stopala, ali je on nastavio da insistira da mu šalje fotografije nogu i zadnjice. Kada je shvatio da ona ne želi, poslao joj je poruku koju je ona protumačila kao pretnju. - Znači tako? OK - napisao je urednik svojoj tadašnjoj saradnici.

Kurir.rs/ ekipa kurira Foto: Zorana Jevtić

