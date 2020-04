ANA BRNABIĆ OTKRILA: Uvođenju celodnevne zabrane kretanja prethodiće nekoliko koraka! VIKENDI NAJKRITIČNIJI

."Mislim da je struka za to, to može da se čuje na konferencijama za novinare. Mi se trudimo da to izbegnemo. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i ja smo razgovarali o tome da postoji još koraka pre toga", rekla je Brnabić za TV Prva.

Navela je da te korake predstavljaju mere izolacije najvećih žarišta korona virusa - Beograda, Niša, Novog Pazara, Valjeva i Ćuprije i zatvaranje velikih firmi na sedam ili 14 dana.

Brnabić je obrazložila da je mera zabrane kretanja od petka u 17 sati do ponedeljka u pet časova ujutru doneta zato što je tokom tih dana najviše građana na ulicama, a najmanje se poštuju mere Vlade Srbije.

Ilustracija foto: Printscreen

Potvrdila je da će penzioneri zbog produžene zabrane kretanja tokom vikenda u kupovinu moći da idu petkom od 04.00 do 07.00 ujutru, umesto subotom kako je to do sada bilo.

Građani će svoje kućne ljubimce moći da šetaju subotom i nedeljom od 08.00 do 10.00 i od 23.00 do 01.00 tokom noći. Poljoprivrednici će tokom trajanja te mera zabrane kretanja moći da nastave poslove na svojim poljima.

Istakla je da je zdravstveni sistem Srbije "prenapregnut", da su popunjeni svi bolnički kapaciteti u Beogradu i Nišu, te da će bolnice u Pančevu i Batajnici biti preuređene u "kovid bolnice".

(Kurir.rs/Beta)

Kurir