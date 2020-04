OVAKO SE PROTIV KORONE BORE NAJVIŠE POGOĐENE DRŽAVE: Ambasadori Srbije iz šest zemalja ekskluzivno za Kurir

Ambasadori Srbije u državama koje su trenutno pod snažnim udarom epidemije koronavirusa, upoređujući situaciju u zemljama u kojima službuju sa svojom domovinom, listom tvrde da je Srbija reagovala promptno i na vreme.

Izbegli smo, kako kažu u razgovoru za Kurir, scenario kakav se viđa upravo u zemljama u kojima nas predstavljaju - Sjedinjenim američkim državama, Velikoj Britaniji, Francuskoj, Italiji, Španiji, ali i Švedskoj, koja se odlučila za sasvim drugačiji oblik "borbe".

Za naše ambasadore u ovim državama imali smo ista pitanja:

1. Koje mere zaštite od koronavirusa su uvele vlasti zemlje u kojoj službujete i kakav je fekat? Kako se ljudi tamo ponašaju, da li slušaju preporuke vlasti? Šta je, po vama, najbolja mera koju je zemlja u kojoj ste uvela, a što bi Srbija mogla da "prepiše"?

2. Koliko Srba je, prema zvaničnim podacima, preminulo i obolelo od virusa Covid - 19 u zemlji u kojoj boravite?

3. Kakve su brojke kada je reč o Srbima zainteresovanim za povratak u svoju matičnu zemlju, šta naši državljani navode kao razloge za povratak u Srbiju?

4. Poređenjem Srbije i države u kojoj službujete ko je, prema Vašem mišljenju, odgovornije postupio i čije su mere imale bolje rezultate?

5. Kada je reč o medicinskoj opremi i smeštajnim kapacitetima za obolele, kakva je situcija u zemlji u kojoj boravite?

GORAN ALEKSIĆ, AMBASADOR SRBIJE U ITALIJI

1. Italijanska vlada je 31. janura donela odluku o uvođenju vanrednog stanja u trajanju od 6 meseci, što je predstavljalo pravni okvir za sve mere koje su donošene. Obustavljena je nastava u školama, zabranjene sve manifestacije, zatvoreni muzeji i bioskopi, obustavljene sve privredne aktivnosti osim esencijalnih, zatvoreni svi ugostiteljski i trgovinski objekti, osim supermarketa i apoteka. Izlazak iz kuće dozvoljen je samo zbog odlaska na posao, iz zdravstvenih razloga i odlaska u najbliže prodavnice.

2. Ne raspolažemo još tim podacima.

3. Ambasada je proteklih dana organizovala povratak iz Italije za oko 70 srpskih državljana, koji su se vratili svojim vozilima uz policijsku pratnju. Radimo na organizaciji povratka još 140 naših državljana sa Malte, od ukupno 450.

4. Za razliku od Italije, naša zemlja je odmah uvela vanredno stanje sa pratećim merama na celoj teritoriji. Kineski, pa i italijanski primer govore da dok ne budemo raspolagali vakcinom protivkoronavirusa, mere izolacije i socijalnog distanciranja su glavna prevencija.

5. Zdravstveni sistem severa Italije se u jednom trenutku našao u veoma teškoj situaciji, pred kolapsom. Iz današnje perspektive se vidi da su ona mesta i oblasti koje su prve primenile mere izolacije upele da zaustave rast broja zaraženih i omoguće bolnicama da pomognu brojnim teško obolelim pacijentima. Na početku epidemije se pokazalo da postojeći broj jedinica intenzivne nege u bolnicama Lombardije i drugih severnih regija neće ni izdaleka biti dovoljan.

AMBASADOR SRBIJE U VELIKOJ BRITANIJI, ALEKSANDRA JOKSIMOVIĆ

1. Vlada na čelu sa premijerom Borisom Džonsonom uvela je 23. marta restrikciju kretanja. Izlazak je moguć za nabavku namirnica, za kategoriju "ključnog radnika" ili one koji pomažu starijim građanima. Jednom dnevno možete da se rekreirate u parku. Svaku grupu od preko dvoje građana na ulici policija ima ovlasćenje da rastera. Ulice Londona ali i drugih gradova su uglavnom puste. Parkovi privlače veliki broj posetilaca kada temperature dostignu letnje, kao ovih dana. Vlada uporno upozorava građane da ostanu kod kuće, naročito tokom uskršnjih praznika. Beleži se zaustavljanje rasta broja obolelih u Londonu, ali u drugim područjima cifre rastu.

2. Ne postoje zvanični podaci o našim građanima koji su oboleli u VB.

3. Iz Londona je organizovan jedan humanitarni let kojim su se vratile prioritetne kategorije, građani se i dalje javljaju, ne bih iskjučila mogućnost da još jedan let bude organizovan.

4. Bez odgovora.

5. Britanija se vrtoglavo penje ka lestvici rekorda. Preko 10.000 je preminulo u bolnici, a dnevni bilansi su do blizu 1.000 žrtava. Zdravstveni sistem se suočava sa nedostatkom medicinskog osoblja, zaštitne i medicinske opreme i nedovoljnim kapacitetima za zbrinjavanje obolelih. 24.000 medicinskih radnika je vraćeno iz penzije, svakodnevno se nabavlja nova oprema, najveći sajam u Londonu je pretvoren u privremenu bolnicu.

AMBASADOR SRBIJE U ŠVEDSKOJ, DRAGAN MOMČILOVIĆ

1. Švedska Vlada postupa na osnovu saveta epidemiologa i medicinskih stručnjaka, najvažnije preduzete mere su - savet starim licima da izbegavaju bliske društvene kontakte, zabrana poseta staračkim domovima, preporuka svima sa simptomima da ostanu kod kuće do potpunog oporavka, savet poslodavcima da pređu na rad od kuće, preporuka za izbegavanje putovanja van grada, prelazak srednjih škola i fakulteta na online nastavu, vrtići i osnovne škole rade do daljeg.

2. Do početka ove nedelje u Švedskoj je registrovano 10.483 slučajeva obolelih, 899 preminulih i 839 pacijenata na respiratorima. Ne raspolažemo podacima o eventualnim slučajevima obolelih i preminulih od koronavirusa među našim državljanima u Švedskoj, jer nadležne švedske službe ne pružaju takve informacije.

3. Postoji oko 200 srpskih građana koji su zainteresovani za povratak iz Švedske u Srbiju. Prvi humanitarni let iz Stokholma je organizovan 30. marta, kada je u Beograd prebačeno oko 140 državljana Srbije iz skandinavskih zemalja i Belgije. Uglavnom su to hronični bolesnici, studenti, lica koja asu boravila kod rođaka. Očekuje se i drugi humanitarni let, kojim će biti pokriveni srpski državljani u skandinavskim zemljama.

4. Radi se o individualnom pristupu svake zemlje, imajući u vidu specifičnosti situacije u njoj.

5. Švedske bolnice i zdravstvene ustanove su dobro opremljene, a u skladu sa daljim razvojem pandemije otvaraju se mogućnosti za proširenje kapaciteta, angažovanje dodatnog osoblja i nabavku posebne opreme.

AMBASADOR SRBIJE U ŠPANIJI, KATARINA LALIĆ - SMAJEVIĆ

1. U Kraljevini Španiji je 14. marta uvedeno vanredno stanje koje se produžava na svakih 15 dana. Moguće je kretanje samo do posla, nabliže prodavnice i apoteke. Od 30. marta do 9. aprila bile su na snazi rigoroznije mere kojima je u potpunosti bilo zaustavljeno kretanje radnika, osim radnika na "neophodnim poslovima". Mere su dale rezultate. Rast krivulje se stabilizuje i smatra se da je Španija stigla do vrha krivulje.

2. Ambasada je u stalnom kontaktu sa našim građanima u Španiji i za sada nemamo zvaničnih informacija da je neko oboleo ili preminuo.

3. Ambasada u skladu sa smernicama dobijenim iz MSP redovno ažurira podatke o našim građanima koji su zainteresovani da se vrate u svoju matičnu zemlju. U stalnom smo kontaktu sa MSP, procedure za povratak naših gradana su izuzetno komplikovane.

4. 14. marta, kada je uvedeno vanredno stanje u Španiji, bilo oko 5.700 zaraženih lica i 136 preminulih. U Srbiji je vanredno stanje uvedeno kada je bilo oko 40 zaraženih i 0 preminulih. Podaci pokazuju da je u Španiji zaraženo oko 170.000, a preminulo oko 17.500 osoba, dok je u Srbiji oko 3.650 zaraženih i oko 80 preminulih. Podaci najbolje govore o blagovremenosti i efikasnosti mera koje su primenjene u Španiji i Srbiji.

5. Bolnice su u jednom trenutku bile u kolapsu, u početku nije bilo dovoljno medicinske opreme po bolnicama i apotekama. Tada se krenulo sa gradnjom improvizovanih bolnica, u halama i sajamskim prostorima.

AMBASADOR SRBIJE U FRANCUSKOJ, NATAŠA MARIĆ

1. Francuska je uvela niz mera za sprečavanje pandemije - rad od kuće, zabranu okupljanja, zatvaranje ugostiteljskih objekata, ustanova kulture i svih prodavnica, osim prehrambenih i apoteka, oganičenje kretanja uz potvrdu i isključivo u slučaju hitnih potreba.

2. Imajući u vidu da najveći deo brojne srpske dijaspore u Francuskoj istovremeno ima i državljanstvo Francuske i korisnici su je njenog zdravstvenog sistema, ona ih ne posmatra kao strance.

3. Do sada smo realizovali pet humanitarnih letova kojima je iz Pariza u Srbiju stiglo blizu 600 naših državljana. Vodimo evidenciju zainteresovanih za povratak i za sada se na njoj nalazi još oko 300 naših građana.

4. Obe vlade čine sve što mogu za dobrobit svojih građana, u skladu sa okolnostima - veličina zemlje, broj stanovnika, vreme od kada je zabeležen prvi slučaj, vreme kada je zvanično proglašena epidemija i od kada su uvedene vanredne mere.

5. Francuska pripada redu zemalja sa visokim standardima zdravstvenog sistema. Od početka epidemije nastojala je da rastereti regione koji su bili najpogođeniji, prevozeći obolele u manje pogođene regione brzim vozovima koji su pretvoreni u mobilne bolnice i angažovanjem helikoptera i aviona njihove vojske. U Francuskoj je prisutna nestašica zaštitnih maski i svi raspoloživi kontigenti se dostavljaju medicinskom osoblju, te ih nema u slobodnoj prodaji.

AMBASADOR SRBIJE U SAD, ĐERĐ MATKOVIĆ

1. Mere zaštite od koronavirusa u SAD se razlikuju od savezne države do savezne države. U pojedinim državama sa većim brojem zaraženih mere su striktnije, u drugim nešto blaže - podrazumevaju ograničnje kretanja stanovništva, osim za najvažnije potrebe, socijalno distanciranje, prekid rada ustanova i institucija koje nisu od suštinskog značaja i zabrana održavanja većih skupova i manifestacija. U pojedinim saveznim državama, pre svega u Njujorku, kriva rasta broja novozaraženih i preminulih, koja je do sada eksponencijalno rasla, ide ka postepenom padu.

2. Prema zvaničnim podacima, za sada nema preminulih ili obolelih Srba od virusa Covid-19 u SAD.

3. Veliki broj naših državljana je zainteresovano za povratak u zemlju. Nakon povratka aviona sa 236 đaka i studenata, na listi imamo 672 osobe. Razlozi su uglavnom gubitak smeštaja ili posla i nedostatak sredstava za izdržavanje.

4. Kao ambasador u zemlji kojoj službujem, nemam pravo da u ovom smislu upoređujem mere koje su preduzete. Svaka zemlja uvodi mere po svom nahođenju, na osnovu svojih procena i preporuke stručnjaka.

5. Medicinska i zaštitna oprema, kao i smeštajni kapaciteti nedostaju u državama koje su velika žarišta koronavirusa, dok neke druge se još ne suočavaju sa ovim problemom.

