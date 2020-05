VUČIĆ: Opozicija hoće da nas gurne u diktaturu! Izbori im dobri tek kad misle da će pobediti

Izbori se ne mogu odlagati zato što bi neki želeli da oni budu zakazani kad oni procene da mogu da pobede, poručio je juče predsednik Aleksandar Vučić povodom zahteva dela opozicije da se pomeri datum izlaska na birališta.

- Postoje jasni ustavni i zakonski rokovi za održavanje izbora i oni se moraju poštovati - naglasio je Vučić.

Slali evropske posrednike

Predsednik Srbije je podsetio da su izbori bili planirani za kraj marta i da su jednom već pomereni do krajnjeg datuma koji Ustav podrazumeva. Kako je napomenuo, sada bi dalje odlaganje značilo da se mandat Skupštine produžava mimo Ustava i zakona, odnosno da se zemlja uvodi u diktaturu. Vučić je podsetio da su pojedine stranke opozicije tražile odlaganje izbora još u decembru i januaru, kada su, kako je rekao, kod njega tim povodom dolazili razni evropski posrednici, iako su izbori bili planirani za početak marta.

- Rekli smo da ne razumemo šta to znači, da nismo zemlja u kojoj je moguće uvesti diktaturu... Ali izašli smo u susret. Rekao sam da možemo da ih održimo do krajnjeg datuma, i zato su bili zakazani za 26. april - izjavio je Vučić posle obilaska 3. raketnog diviziona 250. raketne brigade za protivvazduhoplovna dejstva.

Koriste krizu

Kada se dogodila epidemija kovida-19, Vučić kaže da je ista opozicija govorila kako im sve odgovara, jer je narod nezadovoljan, u kućama sve vreme...

- To mogu da iskoriste i pobede bez problema. Šta da radimo, da čekamo dok ne budu mislili da sigurno mogu da pobede - upitao je Vučić.

Predsednik je rekao da je siguran da će nadležni državni organi preduzeti sve mere i da će kazniti sve one koji su prekršili policijski čas, bez obzira na to koga politički podržavaju.

- Siguran sam da će nadležni državni organi preduzeti sve mere, a postoji novčana kazna od 50.000 do 150.000 dinara, i da će sve prekršioce, bez obzira na to koga podržavaju politički ili ne, kazniti - rekao je Vučić i dodao:

Politička zloupotreba

- Neki, međutim, vide samo one koji im se ne sviđaju, a zaboravljaju da je pre nekoliko večeri došlo do napada i prebijanja radnika na Dorćolu takođe u vreme policijskog časa.

Predsednik je ponovio da država nijednu meru u borbi protiv koronavirusa nije uvela iz hira ili zato što želi da uradi nešto protiv, već da sačuva zdravlje ljudi.

Vučić je kazao i da niko ne razume svrhu organizovanja političkih skupova, „osim što smo uspeli da uništimo podršku zdravstvenim radnicima, jer je neko želeo da to zloupotrebi u političke svrhe“.

- Tako je uništeno i sat vremena za šetnju penzionerima. Neko je smislio da bi mu to politički odgovaralo, a da će strašni režim da krene da hapsi i da će te slike moći da prodaju svugde u svetu... Radite šta mislite, ali u vreme epidemije to nema baš i smisla - poručio je Vučić.

Ekonomija u plusu… Pozitivni privredni rast

SRBIJA ĆE OVE GODINE BITI NAJBOLJA U EVROPI

Uprkos pandemiji, Srbija ekonomski dobro stoji i Vučić je uveren u procenu da će i ovu godinu naša zemlja završiti sa pozitivnim privrednom rastom od plus jedan, umesto predviđenog minusa.

- Naša procena je da ćemo prvi kvartal završiti sa plus 5,1, a drugi sa plus 1,1 do 1,3, dok će treći, zbog visoke baze od prošle godine, biti u minusu od 0,3 do 0,2 odsto. Za četvrti kvartal predviđamo minus od 0,9 odsto. To znači da ćemo godinu završiti sa plus jedan, a ne sa minus tri. Time ćemo biti ubedljivo najbolji u Evropi. A sledeće godine, na znatno nižu bazu od ove godine, odosmo u nebesa, sa rastom od osam odsto - izjavio je Vučić.

On je rekao da je namera da se dodatno ojača saradnja u regionu, te da postoje neke stvari koje planiramo da radimo u regionu, gde Srbija želi da osnaži prisustvo svojih kompanija.