EKSKLUZIVNO: DS upravo predao potpise za sednicu GLAVNOG ODBORA, Lutovca smenjuju u nedelju!

Zoran Lutovac, predsednik Demokratske stranke, objavio je juče da će sednica Glavnog odbora te stranke, zakazana pre epidemije, biti održana 31. maja, međutim, kako saznaje Kurir, funkcioneri DS su večeras u centrali stranke predali potreban broj potpisa za zakazivanje sednice GO u nedelju! Time su ispunjeni uslovi da se 17. maja, održi sednica GO DS na kojoj bi praktično došlo do smene Zorana Lutovca sa mesta šefa stranke.

Kako se očekuje, na sednici GO trebalo bi da se glasa o izveštaju koji će podneti šef partije Lutovac, a za koji najverovatnije neće dobiti većinu, što je uvod u v.d. stanje u stranci. To znači da bi Lutovčevo mesto, do odabira novog predsednika DS, zauzeo v.d. predsednika iz redova nekog od potpredsednika.

foto: Marina Lopičić

Sve spremno

Sednica GO DS je zakazana za 31. maj, kazao je za Danas Zoran Lutovac.

- Očekujemo da se do tada steknu uslovi za bezbedno održavanje sednice. U međuvremenu, prema našim aktima, Predsedništvo upravlja strankom, a sednicu Predsedništva imaćemo u ponedeljak (juče) - rekao je Lutovac, kao i da njihov GO broji blizu 400 članova, od kojih su mnogi stariji od 65 godina.

Međutim, deo nezadovoljnih demokrata već je večeras uspeo da sakupi dovoljno potpisa, a potrebno im je oko 130, da se sednica održi u nedelju, 17. maja.

- Sakupili smo potreban broj potpisa, već smo završili s tim. Pretpostavljam da su ljudi iz sekretarijata obavestili predsednika stranke o tome. Mi smo imali u stranci sastanak na tu temu. Zasedanje Predsedništva stranke je bilo u 17 sati (ono što je Lutovac najavio), a mi smo se okupili u 18 časova. Nije ovo nikakvo zakazivanje same sednice, ona je već bila zakazana pre uvođenja vanrednog stanja, ovo su potpisi da tu, zakazanu sednicu, održimo, i to što pre. Nema razloga da gubimo vreme i odlažemo ono što sledi, a to su promene u DS - kaže izvor Kurira iz DS.

Okupićemo se kao i PSG

- Kad je sednica ranije zakazana, poznat je i dnevni red za nju. Jedna od tačaka te sednice biće i izveštaj o radu stranke između dva GO. Ukoliko članstvo ne usvoji izveštaj, to je praktično kraj Zorana Lutovca. Veliki su izgledi da bi to moglo i da se desi. Nijedan predsednik DS nije toliko držao stolicu i bio tako neuspešan kao Lutovac - dodaje naš izvor.

Ukoliko se ovaj scenario obistini, stranku bi do izbora predsednika vodio v. d. predsednika stranke izabran iz redova potpredsednika, dodaje izvor Kurira.

Plan je da sednica GO bude održana u nedelju, a na pitanje kako misle da se okupe s obzirom na to da GO DS broji oko 500 članova, a još uvek je na snazi zabrana okupljanja većeg broja ljudi u zatvorenom prostoru, naš izvor navodi:

- Okupićemo se isto kao što se okupila Skupština Srbije, kao što su Dveri i PSG održali svoje sednice GO, dakle, po istom takvom zakonu.

Balša Božović POŠTUJEMO SVAKU ODLUKU foto: Zorana Jevtić Poslanik DS Balša Božović u razgovoru za Kurir kaže da će svaka odluka organa stranke, kao i do sada, biti ispoštovana. - Poštujemo svaku odluku organa Demokratske stranke. Ali svaku. Kao i do sada - kratko je naveo za naš list ovaj demokrata.

Kurir.rs/ J.V/Katarina Blagović Foto: Ana Paunković, Beta/Branislav Božić

Kurir