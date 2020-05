TOTALNI PREOKRET U REDOVIMA DEMOKRATSKE STRANKE: DS hoće na izbore, Tadić im nosilac liste! LUTOVCA SKLANJAJU

Demokratska stranka sve je bliža odluci da uđe u izbornu trku, i to tako što će pred birače izaći kao blok ujedinjenih demokrata sa SDS Borisa Tadića i Novom strankom Zorana Živkovića, saznaje Kurir!

Kako tvrde naši odlično obavešteni izvori iz vrha ovih stranaka, oni samo čekaju trenutak da se stvore uslovi za sastanak Glavnog odbora na kom će se glasati za nepoverenje predsedniku DS Zoranu Lutovcu, a pregovori o izbornim planovima već su u toku.

- Razgovori su već obavljeni i neformalno je usaglašeno da Boris Tadić bude nosilac izborne liste. Želja da se ide na izbore neminovno postoji, a definitivna odluka će se desiti na sednici Glavnog odbora, koji će se sastati onog trenutka kada se ukine zabrana okupljanja. Plan je da se na njemu glasa i za nepoverenje Lutovcu - kaže naš izvor.

Dodaje da su demokrate uverene da imaju većinu za to.

- Očekuje se da u narednih desetak dana, polovinom maja, zakažu sednicu. Na Lutovca su svi kivni, omladinci su ga davno otpisali, a okrenuli su mu leđa i stariji jer je bliži Draganu Đilasu nego sopstvenoj stranci. Jedini cilj mu je da DS otera u stečaj i takvog ga preda Đilasu - priča naš sagovornik.

Nije isključeno da se ovoj grupaciji priključi i PSG Sergeja Trifunovića, koji je programski blizak DS i koji je na korak od konačne odluke da prekine bojkot.

Sastanak

Inače, poslanici DS, pojedini funkcioneri te stranke, ali i Boris Tadić i poslanici iz redova njegovog SDS održali su sastanak i u Skupštini Srbije pre oko nedelju dana, a i tada je glavna tema, osim ujedinjenja, bila i izlazak na izbore.

Profesor Fakulteta političkih nauka Zoran Stojiljković ocenjuje da su šanse da se objedinjeni DS formira i izađe na izbore veće ukoliko u skupini bojkotaša bude bilo više onih koji reše da odustanu od bojkota.

- Ta tendencija ka objedinjavanju DS dugo postoji i najavljena je i pred ove izbore. Ipak, zavisiće sve od pozicije Saveza za Srbiju i drugih aktera koji su prethodno doneli odluku da bojkotuju izbore. Što je više onih koji odluče da je, uprkos neravnopravnim izbornim uslovima, bolje da izađu na izbore, to je i veća verovatnoća da u izbornoj ponudi vidimo i ujedinjen DS - objašnjava naš sagovornik.

Tadić nije odgovarao na naše poruke do zaključenja broja, a Zoran Živković najavljuje da će predsedništvo njegove partije do kraja ove nedelje doneti konačnu odluku o izborima u Srbiji.

Promena odluke

- Vlast se ne može lako promeniti na ovim izborima, ali je ovo prilika za težak šamar aktuelnoj vlasti - izjavio je on i pozvao SZS, PSG i druge bliske njima da se predomisle o bojkotu:

- Neka do kraja ove nedelje razmisle i promene mišljenje, da neprijatno iznenadimo Vučića tako što će protiv sebe od ponedeljka imati opozicioni demokratski front.

Branislav Lečić

ŽIVKOVIĆ I TADIĆ SU PRIRODNI SAVEZNICI DS

foto: Marina Lopičić

Član GO DS Branislav Lečić kaže da bi ujedinjenje značilo krunisanje DS, ali da će sve odluke biti sprovedene na sednici Glavnog odbora. - I Živković i Tadić su prirodni saveznici Demokratske stranke. Šta će biti odlučeno, ne mogu sada da govorim, jer sve zavisi od epidemije i stvaranje uslova za sastajanje Glavnog odbora. Na sednici GO će se doneti sve odluke, a siguran sam da ćemo dobro promisliti i da će one biti kvalitetne - zaključuje Lečić.