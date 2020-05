Драги пријатељи, позивам вас да нас подржите и учествујете у првом догађају ове врсте на нашим просторима. Присуствујте првом онлајн скупу и почетку кампање “За нашу децу”. Укључите се уживо данас у 14 часова на "facebook live" https://www.facebook.com/vucicaleksandar/ и "zoom wеbinar". Заједно градимо бољу будућност!

