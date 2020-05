PREDSEDNIK VUČIĆ DANAS OBELEŽAVA 3 GODINE RADA: Hvala vam na poverenju da budućnost Srbije gradimo zajedno VIDEO

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se danas povodom tri godine od polaganja zakletve i stupanja na dužnost predsednika Srbije.

- Od zemlje u koju niko nije polagao nadu, došli smo do zemlje koja je među najboljima po stopi rasta u Evropi. Stvorili smo novo lice Srbije. Hvala vam što ste razumeli da samo teškim radom možemo da menjamo stvari. Kilometri koje smo izgradili, svi oni koje ćemo tek izgraditi, su kilometri naše slobode, našeg mira i naše snage. To su deonice naše volje i naših snova. To su putokazi zrelosti, jedne države i jednog naroda. Za nas neuspeh ne postoji, kao opcija. Za nas su mir i stabilnost jedini izbor. Danas smo deo demokratskog i slobodnog sveta. Hvala vam na poverenju da budućnost Srbije gradimo zajedno - napisao je predsednik na Intagramu.

Vučić je, inače, i juče prokomentarisao da nema veće časti i "ne možete da budete ponosniji, posebno što ste to poverenje dobili direktno od građana Srbije".

Podsetimo, Aleksandar Vučić položio je zakletvu 2017. godine u Skupštini Srbije na Ustavu Srbije i Miroslavljevom jevanđelju.

(Kurir.rs/ FOTO: Marina Lopičić)

Kurir