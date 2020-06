KOSOVO JE AMERIČKO I NEMAČKO ČEDO: Aleksandar Vučić otvoreno o kosovskom čvoru: Velike sile imaju svoj interes

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da ukidanjem mera otvoren prostor za dijalog sa Kosovom i da očekuje dolazak specijalnog predstavnika Evropske unije za dijalog Miroslava Lajčaka u Beograd i Prištinu posle izbora u Srbiji 21. juna.

U intervjuu za Radio Slobodna Evropa Vučić je poručio da je odustao od velikih inicijativa za rešavanje pitanja Kosova i da čeka šta će biti predloženo.

- Ukidanjem mera otvara se mogućnost da počnemo da razgovaramo, ukoliko ta mera ostane i opstane duže od nekoliko dana i verujem da to nije pitanje preganjanja i nadgornjavanja između dve strane, već je pitanje suštine, pitanje slobodnog protoka roba, usluga, ljudi i kapitala - kazao je Vučić.

foto: Tanjug / Filip Kraincanic

Kaže i da smatra da je tu reč o jednoj od najvažnijih sloboda savremenog sveta, te da je uveren da će to dobro da utice na ekonomiju i Beograda i Prištine, na ljude.

- Dakle, ne samo Srbe, već i Albance, da će to da stvori neku vrstu okvira da naše biznis zajednice mogu da sarađuju neuporedivo bolje. Naravno, to će otvoriti mogućnost za politički dijalog između nas - poručio je.

Upitan kada konkretno očekuje početak dijaloga, navodi da bi to moglo biti po okončanju srpskih izbora krajem juna, kada očekuje dolaza Lajčaka u Beograd i u Prištinu.

Vučić, međutim, nije komentarisao izjavu kosovskog predsednika Hašima Tačija da neće ići u Brisel, navodeći da su to "njihove unutrašnje stvari".

- Neko želi da kaže da hoće da čuje ili sluša samo Amerikance, a ne Evropljane, a sa druge strane imaćemo one koji će da kažu da su otvoreni za Evropljane, tako da će svako svoju priču da priča - kaže Vučić te dodaje da ne treba zaboraviti da su "oni čedo i američko i nemačko i svih onih koji su stvarali nezavisnost Kosova - te da će šta god da urade uvek imati "popust i dobru volju" onih koji su stvorili ili stvarali nezavisnost Kosova.

Mi, naprotiv, kako primećuje, nismo u toj situaciji i ne možemo da izbegavamo razgovor.

Upitan kako uvidi ulogu Amerike, a kako EU u dijalogu kaže da nije u redu da o tome javno govori, te napominje: Mi smo na evropskom putu, a sa druge strane Amerika je najveća svetska sila i sada vi očekujete od mene da se zamerim jednima ili drugima".

foto: EPA / VALDRIN XHEMAJ

- Suviše smo mi mali da bismo to mogli da uradimo i da bih imao pravo da Srbiju dovedem u težu poziciju. To mi ne pada na pamet. Mi razgovaramo sa svima. Novinari, ne vi, već mnogi novinari koji su sa nama razgovarali uvek razgovaraju o tehničkim pitanjima - kada će doći datum, kada ćete da razgovarate, ali niko ne priča o suštini - primećuje Vučić.

Podseća da on sve vreme pita: ako vi budete povukli svoju želju za učlanjenjem u međunarodne organizacije na 60 dana, nema problema, evo mi ćemo pod tim uslovom da prekinemo kampanju odpriznavanja na 60 dana.

U tom kontekstu kaže da to i nije problem, već tehnika, a da je njegovo pitanje suština, a to je pitanje šta je dijalog, o čemu razgovaramo i šta je ono što bi trebalo da dođe na kraju dijaloga. "Jer, ako je to samo - hajde Srbi priznajte nezavisnost Kosova, da završimo sa tom pričom, to na takav način svakako neće ići", poručuje.

Na molbu da komentariše svoj stav koji je više puta navodio, a to je da će Kosovu pokušati da Srbija dobije najviše moguće, a da izgubi najmanje moguće, Vučić precizira: "Najmanje što mora".

Šta vidi kao rešenje, na to pitanje Radija Slobodna Evropa, srpski predsednik odgovara: "Ne vidim. Kada sam video onda su svi rekli da sve što vidim loše vidim, da svi oni koji su van Balkana i koji nemaju veze sa Srbima i Albancima bolje da oni rešavaju taj problem nego oni koji su direktno umešani u problem, oni o čijoj se kući radi, a to su Srbi i Albanci. A to je inače ponašanje velikih sila već više od 150 godina na ovom prostoru".

- Dakle, oni imaju svoj interes i svoje odluke, oni misle da je važno da njihovi ciljevi budu poštovani, ispunjeni, a ne sekiraju se šta o tome stvarno misle Srbi i Albanci. I zato sam ja i u Ujedinjenim nacijama kada sam govorio - pustite balkanske narode da sami ureduju svoje odnose i u prošlosti bi bilo mnogo manje krvi i mnogo manje problema. Ali ja sam dovoljno svestan da smo svi mi zajedno mali i da ce naravno uvek biti onih na Balkanu koji ce gledati da se dodvore tim velikima, mnogo više nego da sa svojim prijateljima ili komšijama naprave bolje odnose - navodi Vučić.

Zbog toga je, kaže, odustao od nekih velikih inicijativa i čeka da vidi šta će nam biti predloženo.

- I ako me pitate, zato sam to rekao, šta je to konkretno šta očekujem. Ne očekujem ništa. Ne znam šta će. Kada kažem nešto će biti, ali ne znam šta bih očekivao. Ništa konkretno - kaže Vučić.

Kaže i da ne postoje nikakvi rokovi, da će Srbija da razgovara u dobroj veri i sa željom da obezbedimo mir i stabilnost u narednim decenijama, jer, kako navodi, Srbi i Albanci su dva najveća naroda na Zapadnom Balkanu i to će biti slučaj i za sto godina i za 200 godina.

- Da li ćemo uspeti da obezbedimo tu vrstu stabilnosti, da li ćemo imati dovoljno razumevanja za one druge, da li ćemo imati dovoljno pameti da potražimo kompromis, a ne samo da tražimo način kako da okrivimo drugu stranu, to je već drugo pitanje - napominje srpski predsednik.

(Kurir.rs)

