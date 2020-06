MILOV REŽIM PROŠIRIO LISTU, ALI NE I ZA SRBIJU! NOVI ŠAMAR: Šalju nam studente s koronom, a Srbima brane ulaz u zemlju!

Režim Crne Gore s Milom Đukanovićem na čelu definitivno ne namerava da prestane s političkim provokacijama prema Srbiji i njenim državljanima. Oni su proširili listu zemalja čijim se turistima dozvoljava slobodan ulazak u državu, i to bez testiranja i karantina, ali na tom novom spisku Srbije ponovo nema! Istovremeno, ispostavilo se da je u studentski dom „Karaburma“ koronavirus doneo student državljanin Crne Gore!

Muljanje

Naime, na novom spisku se sada nalaze i Kipar, Irska i Malta, ali ne i Srbija, iako je na listi za slobodan ulazak i boravak u Crnoj Gori čak 126 zemalja. Kad su u pitanju zemlje regiona, pored naše, nema ni Severne Makedonije. Poseban paradoks je to što Crnogorci tvrde da nemaju zaraženih još od 5. maja, a ispostavio se da je koronavirus u beogradski studentski dom upravo uneo student koji je došao iz Crne Gore.

Direktor ustanove Studentski centar „Beograd“ Goran Minić potvrdio je da je u izolaciji troje studenata i 20 njihovih kontakata.

- Ovi studenti nisu imali simptome bolesti pri povratku u studentski dom, ali su bili u kontaktu sa zaraženim osobama, što su naknadno saznali. Studenti kod kojih je potvrđen virus, kao i dvadesetak njihovih kontakata, izolovani su u posebne smeštajne jedinice - rekao je Minić.

Epidemiolog prof. dr Branislav Tiodorović, član Kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa, kaže da je u domove stigao veliki broj studenta.

- Moramo da obratimo pažnju na studentske domove, u Beograd je došlo 10.000 mladih ljudi sa strane, oni su sigurno doneli virus iz oblasti iz kojih su stigli. Oni su testirani, situacija u domu na Karaburmi je, koliko znam, pod kontrolom, sprovode se sve mere, to će nas očekivati i nadalje - rekao je Tiodorović.

Politička režija

Povodom držanja granica zatvorenih za Srbiju, ministar odbrane Aleksandar Vulin kaže za Kurir da crnogorske medicinske protokole očigledno režiraju političari.

- U Crnu Goru mogu da uđu Šiptari koji se i ne testiraju, a ne mogu Srbi ni s potvrdom da su zdravi. U Crnoj Gori mržnja je jača od medicinske struke. Kad političari mogu da osnuju crkvu, zašto ne bi mogli da uređuju medicinske protokole. Ne bori se vlast Crne Gore protiv korone, oni se bore protiv Srba - zaključuje Vulin.

Podsetimo, vlasti Crne Gore su prethodno kreirale svojevrstan napad na medicinske stručnjake u Srbiji izrazivši sumnju u njihove podatke, zbog čega je Institut za javno zdravlje Crne Gore uputio zahtev za pojašnjenje informacije da je u Srbiji u toku jednog dana izlečeno više od 4.000 obolelih od kovida 19.

Mitropolit Amfilohije

OD NEDELJE SE NASTAVLJAJU LITIJE

Mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije rekao je da će litije protiv Zakona o slobodi veroispovesti ponovo biti nastavljene ove nedelje.

foto: Marina Lopičić

- Pozivam vlast da ne muči moj narod i sveštenstvo, već da to reši mojim likvidiranjem. Ja ih pozivam, te drugove i gospodu, pa neka urade to ako misle da time mogu da izleče ovaj narod od tog opakog virusa kojim smo zatrovani još od vremena one bezbožne ideologije. A što se nas tiče, mi se ponovo zaklinjemo da ne damo svetinje i naš narod će nastaviti sa sveštenstvom od nedelje ponovo da služi molebane mira, bratske sloge i pomirenja u svim hramovima naše crkve - rekao je Amfilohije.