AMBASADOR SAD ENTONI GODFRI O NASTAVKU DIJALOGA BEOGRADA I PRIŠTINE: Susret u Beloj kući nije otkazan, samo odložen

Sastanak predstavnika Beograda i Prištine u Beloj kući nije otkazan, nego odložen, istakao je ambasador SAD u Srbiji Entoni Godfri.

Kako je rekao, SAD su bile razočarane što do sastanka nije došlo jer su imale velika očekivanja da će doći do pravog napretka, koji će kasnije dati zamah narednim događajima. Naglasio je i da je specijalni izaslanik američkog predsednika Ričard Grenel uložio veliki trud i energiju kako bi se premostili problemi carine i drugih recipročnih mera koje su bile prepreka za ponovno započinjanje dijaloga.

- Ima mnogo toga da se uradi na obe strane, a ambasador Grenel je oduvek bio usredsređen na ekonomiju, biznis i privatni sektor - istakao je Godfri.

On je izrazio očekivanje da će dijalog biti nastavljen čim se, kako kaže, srede stvari u Prištini. O informaciji da je bila ideja da se na sastanku u Vašingtonu razgovara o ekonomskim pitanjima, koja bi trasirala put za političke razgovore ili o razmeni teritorija, za šta se spekulisalo da bi moglo biti tema sastanka, Godfri je rekao da je Grenel bio jasan da se neće govoriti o razmeni teritorija na tom sastanku.

- Njegova ideja je bila da se pronađu podsticaji za ekonomiju, kao i da se pokrenu zamajac i energija koju će kasnije moći da primene i evropski partneri u svom radu - istakao je američki ambasador.

Bivši šef diplomatije SR Jugoslavije Vladislav Jovanović kaže za Kurir da je očekivan optimizam po pitanju nastavka dijaloga Beograda i Prištine jer, objašnjava, predsednik SAD Donald Tramp vodi bitku za drugi mandat, a nije mu nevažno da li će se on intenzivirati.

- Takođe, prilaz Trampa i Amerike tom problemu ovoga puta je ograničen na ekonomski deo, jer on smatra da ekonomija utire put politici. To će svakako biti lakše izvesti nego se uplitati u političke situacije. Njemu je potreban instant uspeh pred izbore, te će Amerikanci verovatno ostvariti planirano po pitanju Kosova, a to odgovara svačijim interesima, pogotovo nama, jer doprinosi miru i bezbednosti, a ide i u prilog ideji miniŠengena - kaže Jovanović.

Video-proslava 244. Dana nezavisnosti SAD pomažu Srbiji da krupnim koracima ide u EU Ambasador Godfri rekao je juče i da će učiniti sve što može da srpsko-američke odnose dovede do najviše tačke u istoriji. Godfi je na video-proslavi 244. Dana nezavisnosti, uz intoniranje himni Srbije i SAD, rekao da prošlost ukazuje da prijateljstvo i partnerstvo SAD i Srbije ima potencijal da bude jače i dublje i naglasio da SAD žele da pomognu Srbiji da "krupnim koracima, kao lider zapadnog Balkana, ide ka članstvu u EU".

