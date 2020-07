ČEDA JOVANOVIĆ BOLJE: Lider LDP na nogama izdržava upalu pluća

Kako su za Kurir ispričali izvori bliski Jovanoviću, on jeste malaksao nakon što je danima imao visoku temperaturu, a pritom se još uvek bori i sa kašljem, ali stoički podnosi lečenje.

- Jovanović je smešten sa još dve osobe u sobi, a po bolnici se sam kreće. Iako je vidno iscrpljen, on bez problema sam odlazi do kupatila i pomalo šeta hodnicima. Povremeno prima kiseonik, ali to je uobičajeno, neke pacijente povremeno stave na kiseonik više iz psiholoških razloga kako bi se smirili kada se uzbude i skoči im pritisak - ispričao je sagovornik Kurira.

Pre tri dana su i iz LDP naveli da je stanje Jovanovića "stabilno, bez pogoršavanja i neželjenih komplikacija".

- Lekari su zadovoljni kako se lečenje odvija, dobro je odreagovao na terapiju. Normalno komunicira sa svojom porodicom, kreće se. Zahvaljuje se lekarima na nezi i požrtvovanju i brizi za svakog pacijenta - naveli su iz stranke.

Foto/Source:Beta/Nenad Petrović

