STRANI FAKTOR! Vučić: Službe umešane u proteste, imamo dokaze!

Taj politički skup je bio dobro organizovan, a jasan je i upliv ne samo kriminalnog već i inostranog faktora. Podbacio je deo naših službi jer smo kasnije to videli, rekao je šef države

Srbija je poslednjih osam godina poštovala slobodu okupljanja, drugačijeg mišljenja, nikad to pravo nije ugrozila svojim građanima. Ali preksinoć smo u Beogradu bili svedoci najbrutalnijeg nasilja i političkog nasilja poslednjih godina, poručio je juče predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

On je, govoreći o protestu koji je u utorak uveče održan ispred Skupštine Srbije, naglasio da je taj protest bio nezakonit, te naveo da je tokom njega pet policijskih automobila zapaljeno, dok su 43 policajca povređena, od kojih jedan ima frakturu lobanje.

Policija trpela pritiske

foto: Nemanja Nikolić

- Iako su neki pokušali to da pravdaju pričom o koronavirusu, bili smo svedoci agresivnog protesta, koji je protivzakonit, neprijavljen policiji. Dogodilo se i to da su bila neka lica desničarske orijentacije, iako nema sumnje da je bilo i onih ljudi koji su mislili da su tu zbog korone i razumljivog nezadovoljstva zbog mera. No, ekstremisti uglavnom desničarskih i profašističkih organizacija su napali i upali u Skupštinu, što je izvršenje najmanje dva krivična dela. Pritom su više sati brutalno napadali pripadnike policije, vređali, kamenovali, tukli i udarali - naveo je predsednik.

Komentarišući da je protest u utorak bio dobro organizovan, Vučić je ocenio i da su službe podbacile.

- Taj politički skup je bio dobro organizovan. a jasan je upliv ne samo kriminalnog već i inostranog faktora. Podbacio je deo naših službi jer smo kasnije videli da je bilo i inostranih službi, ali to su naši unutrašnji zadaci kojima će naša služba morati mnogo ozbiljnije da se pozabavi - ocenio je Vučić.

On je dodao da je policija trpela neverovatne pritiske, te da je odgovorila tek kad su oštećena vrata parlamenta.

- Važan je bio samo jedan cilj, naneti štetu ugledu Srbije i napraviti težak uvod i pod većim opterećenjem da delegacija putuje u Brisel i Pariz, da ne možemo da budemo snažni koliko smo mogli u tim razgovorima i pregovorima - istakao je on.

Rasterali nasilne

Predsednik je naglasio da se policija ponašala dostojanstveno i uzdržano, te da je reagovala tek kad su pojedini upali u Skupštinu.

foto: Ana Paunković

- Posao svake policije u svetu je da zaštiti državne institucije, ne postoji nijedna zemlja u svetu u kojoj je moguće tako nešto činiti nekažnjeno. Policija je, suočena sa svime, povratila kontrolu nad objektom i rasterala ljude koji su bili nasilni, dok su se pristojni ljudi sami sklonili - naveo je Vučić.

Podsetio je da su povređena 43 policajca, da jedan ima frakturu lobanje, dok su neki ubodeni nožem.

- Razni ljudi kojima istina nikad nije bila jača strana su to pokušali drugačije da predstave, a ja tu zamenu teza neću da dozvolim jer oni nikoga nisu napali. Policija je iznuđeno i prvi put u poslednjih osam godina reagovala jer su ta lica koristila i kamenje i Molotovljeve koktele i noževe - rekao je Vučić.

Istakao je da ti protestanti nisu govorili o koroni, zbog čega je navodno protest i organizovan, već o migrantima, 5G mreži, Zemlji kao ravnoj ploči...

- Pritom nisu oni bili prvi put ispred Skupštine, samo je stepen agresivnosti bio veći od očekivanog. Naneli su veliku materijalnu štetu i ogromnu štetu ugledu Srbije - naveo je predsednik.

Političke frustracije

Vučić je napomenuo da razume političke frustracije onih koji nisu ušli u srpski parlament, pa svaku smrt doživljavaju kao šansu za svoj politički život.

foto: Nemanja Nikolić

- Na to imaju pravo. Ali nemaju pravo da ugrožavaju bezbednost policajaca. Nikome nećemo dozvoliti da uništi mir i stabilnost u Srbiji. To je moja poruka i onima spolja za koje misle da ne znamo s koliko su prstiju bili upleteni u ono preksinoć - rekao je Vučić.

Predsednik je zamolio građane da se ponašaju odgovorno.

- Nemojte da održavate skupove od nekoliko hiljada ljudi jer ćete time zaraziti svoje komšije i svoje bližnje. Mi ćemo vas pak pustiti i to da radite dok to radite mirno i ne napadate policiju i ne upadate u državne institucije. Na silu nećete postići nikakav rezultat - zaključio je Vučić.

Nije dobio podršku Bez policijskog časa, ali slede oštrije mere Predsednik Vučić je najavio da će danas zasedati krizni štab i da verovatno neće biti uvođenja policijskog časa, ali da će mere biti pooštrene u Beogradu. - Nisam imao podršku da se uvede policijski čas, mada i dalje smatram da je to trebalo učiniti - rekao je on. Naveo je da u poslednja 24 sata ima 357 novozaraženih od 8.600 testiranih, da je 11 ljudi preminulo, a 118 na respiratoru. - Beograd je najveći problem i broj obolelih se uvećava. O merama sam imao teške razgovore s premijerkom Anom Brnabić i ministrom zdravlja Zlatiborom Lončarom. Krizni štab i Ana i Lončar će doneti odluku, a da ne bude policijskog časa - rekao je Vučić i ponovio da je on protiv toga i da misli da je jedini spas zabrana kretanja. - Ovako se plašim da idemo naruku svima koji žele da se dodvore ljudima, a neće dovesti do brzog ozdravljenja i sprečavanja zaražavanja - upozorio je Vučić. Dodao je da je morao da javno iznese svoj stav, pa i da bude predmet udara. Istakao je pak da je snaga njegovog tima u tome da ne odlučuje on sam, već poštuje većinu i kolege, kao i da ne može sam da uvede vanredno stanje.

Tvrd sam orah Idem u Pariz i Brisel da se borim za Кosovo i Metohiju i naš narod Predsednik Vučić je poručio da ide u Pariz i Brisel na dogovorene sastanke povodom nastavka pregovora s Prištinom, ne da bilo šta izdao, već da se bori za KiM, Srbiju i srpski narod. - Idem u Pariz dan kasnije na razgovore s predsednikom Emanuelom Makronom da se ne bi reklo da se plašim najavljenih protesta. A po pitanju Pariza i Brisela, obećavam građanima Srbije da ću se boriti za našu zemlju - rekao je Vučić. On je poručio da je Srbija tvrd orah i da ne samo da će preživeti nego da će biti još snažnija i uspešnija. - Nasilje neće proći, u Parizu i Briselu ćemo se boriti za naše Kosovo i Srbiju - zaključio je Vučić.

Izmišljotine Heroj im čovek s kriminalnim dosijeom Predsednik Vučić je naglasio da su brojne laži i neistine kojima smo bili svedoci. - Sinoć su kao heroja predstavili čoveka kome je otac umro od korone jer nije bilo dovoljno respiratora u zemunskoj bolnici. To je notorna laž, lekari su koristili i invanzivne i neinvazivne metode i borili se do poslednjeg sekunda i nikada nam nije nedostajao respirator. Reč je o licu vrlo loše prošlosti, osuđivanom za prekršaje i krivična dela. Drugi, koji se lažno predstavlja kao poljoprivrednik, višestruko je osuđivan. Samo želim ljudima da kažem da dobro znamo s kim imamo posla. Moj posao je da štitim pristojnu i normalnu Srbiju - poručio je Vučić.

Svetski mediji izvestili U parlament se upadalo s kamenjem i bakljama Američki, britanski, francuski, turski, izraelski i brojni dugi mediji preneli su izveštaje Rojtersa, AP, DW o najnovijim događajima u Beogradu i nastojanju grupe pristalica opozicije da uđe u zgradu srpskog parlamenta. Vest o tome da je grupa ljudi pokušala da upadne u zgradu parlamenta i nakratko uspela, te da je policija, koju su zasuli kamenjem, flašama, konzervama, bakljama, jajima, uspela da ih odgurne, da je više puta bačen suzavac, objavili su i Vašington post, US njuz, Foks TV, Juronjuz, Evroaktiv, RFE, Frans 24, BBC, Telegraf, Dejli mejl, turski TRT kanal, Džeruzalem post, Al Džazira...

Foto/Source:Nemanja Nikolić/Ivana Žigić

Kurir