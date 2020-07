BOREL POSLE SASTANKA SA VUČIĆEM I HOTIJEM: Važan trenutak za mene i EU, naš rad tek počinje

Visoki zvaničnik Evropske unije (EU) za spoljnu politiku i bezbednost Žozep Borel ocenio je da je nastavak dijaloga Beograda i Prištine važan trenutak za njega i za EU i dodao da je to jedan od njegovih glavnih prioriteta, saopštila je danas Evropska služba za spoljne poslove (EEAS).

Komentarišuči sastanak u četvrtak u Briselu na kojem su se pod pokroviteljstvom EU sastali predsednik Srbije Aleksandar Vučić i kosovski premijer Avdulah Hoti, Borel je rekao da je to bio važan trenutak.

"To je bio važan trenutak za mene i Evropsku uniju. Dijalog, koji je EU počela da olakšava 2011. godine, u srži je onoga što želimo da uradimo na Zapadnom Balkanu", rekao je Borel i dodao da je to jedan od njegovih glavnih prioriteta.

Borel je zahvalio nemačkoj kancelarki Angeli Merkel i francuskom predsedniku Emanuleu Makronu na njihovoj poruci podrške dijalogu Beograda i Prištine organizovanjem sastanka u Parizu.

Osvrćući se na sastanak u četvrtak u Briselu, Borel je rekao da se raspravljalo o nimalo lakim temama.

"Proveli smo celo popodne i deo večeri u intenzivnim razgovorima sa dva partnera. To nisu bile lake rasprave. Teme su bile nestale osobe, raseljena lica, a to su veoma osetljiva pitanja i osnovni su delovi (u procesu) pomirenja. Takođe smo razgovarali o ekonomskoj saradnji, koja za mene predstavlja budući vezu između Kosova i Srbije. Pripadaju istom području i putuju na isto odredište - Evropu", rekao je on.

U budućnosti bi njihovi ljudi, kapital i dobra trebalo slobodno da se kreću, oni bi takođe trebalo zajedno da rade na razvoju ekonomije i infrastrukture, rekao je Borel i dodao da je to od obostrane koristi, i da je EU je uložila mnogo napora u stvaranje okvira za takvu saradnju.

"Naš rad sa predsednikom Vučićem i premijerom Hotijem tek počinje. Moramo puno da postignemo zajedno za dobro Srbije, Kosova i Evropske unije. Poštujem činjenicu da su u četvrtak izneli svoja stajališta pošteno i konstruktivno, čak i dok je bilo neslaganja", rekao je Borel.

Dodao je da je "impresioniran" činjenicom da su bili spremni i željni da nastave posao.

"Zamolili smo ih da pošalju svoj tim već sledeće nedelje, tako da ne gubimo vreme. I sastaćemo se sa predsednikom Vučićem i premijerom Hotijem u septembru. Radujem se što ću raditi s njima i drago mi je što možemo računati na dugo diplomatsko iskustvo specijalnog predstavnika EU Miroslava Lajčaka na ovom složenom zadatku", naveo je Borel.

(Kurir.rs/Beta)

Kurir