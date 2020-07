Od sada će se od Beograda do Niša stizati za svega sat i dvadeset minuta, a ukupna dužina pruge iznosiće 204 km, sve to do kraja 2023 godine.

U naredna tri meseca potpisivanje ugovora.

Druga, fantastična vest je da će se sa 70 opština potpisati ugovor za izgradnju fabrika za prečišćavanje otpadih voda i uzgradnju kanalizacionih cevi. Projekat je gotov do kraja 20201.

- Za čistiju Srbiju i Srbiju 21 veka, rekao je Vučić.

(Kurir.rs)

Kurir