HAJKA NA KURIR: Posle udara moćne Junajted grupe, u napad se uključilo i političko krilo lobija sa Đilasom na čelu!

Nakon napada moćne Junajted grupe na Kurir, u hajku na naš list očekivano su se uključili i predstavnici političkog krila interesno-poslovnog lobija oličeni u Draganu Đilasu i njegovim pionima.

Navodni razlog za to je intervju koji je šef Delegacije EU u Srbiji Sem Fabrici dao Kuriru, nakon čega je postao meta napada Đilasovih ljudi.

Naime, Borko Stefanović, funkcioner Đilasove Stranke slobode i pravde, izdao je saopštenje upućeno Fabriciju u kojem je izneo niz optužbi i netačnih tvrdnji. - Gospodine Fabrici, dali ste intervju Kuriru, koji je u poslednjih nekoliko dana:

1. Tanju Fajon proglasio „briselskom milionerkom koja se baškari u vili Jevreja ubijenih u Aušvicu“,

2. najavio dolazak ruske vakcine za 10. avgust,

3. podržao progon NVO i profesionalnih novinara, koje Vučićev režim optužuje za terorizam i pranje novca,

4. optužio lekare koji traže odgovornost kriznog štaba za naglo ukidanje zaštitnih mera i lažne podatke o broju zaraženih i preminulih da su nestručni - napisao je Stefanović.

No, tu se Đilasov pion nije zaustavio, već je ambasadora optužio da je ni manje ni više nego ucenjen. - Čime ste, ambasadore Fabrici, ucenjeni, pa ste iz faze ćutanja prešli u fazu otvorene podrške režimu, koji se obračunava sa evroposlanicima, lekarima, profesorima, đacima, akademicima, umetnicima, civilnim sektorom, novinarima? - zaključio je Stefanović, nakon čega su na „scenu“ stupili mediji bliski Draganu Đilasu, poput portala Direktno, koji je prvi i objavio ovo saopštenje.

Vešto spinovanje

E, pa sada da krenemo redom. Najpre, Đilas je ovim potezom pokazao koliko mu je stalo do istine i objektivnog izveštavanja, a sam Stefanović i to koliko je nevešt u spinovanju. Jer nijedna od tvrdnji koje je izneo nije precizna ili tačna.

1 Ne, Kurir nije napao Tanju Fajon, kako to tvrdi Stefanović. Naš portal je samo preneo tekst o njoj sa sajta B92, koji je pak to pisanje preuzeo iz slovenačkih medija.

2 Ne, nismo najavili dolazak ruske vakcine 10. avgusta, već smo preneli reči ruskih zvaničnika, koji su izjavili da rade na tome da vakcina, koju je „razvio moskovski institut Gamaleja, bude odobrena do 10. avgusta ili ranije“. Uostalom, istu vest prenela je većina srpskih medija, pa i vaš portal Direktno.

3 Ne, nikakvu podršku „progonu NVO i profesionalnih novinara, koje Vučićev režim optužuje za terorizam i pranje novca“, nismo dali. Izveštavali smo umereno i bez ikakvih etiketa.

4 Ne, nismo optužili nijednog od lekara koji su protiv postupanja kriznog štaba.

Lažni Evropljani

Zato se sada mora postaviti pitanje koji su tačno Stefanovićevi, odnosno Đilasovi, motivi za iznošenje ovakvih neistina i hoće li se možda izviniti nakon svega. Ako ne nama, a onda bar našim evropskim partnerima.

Kakvu to politiku vode Dragan Đilas i njegovi pioni? Da li je to evropska politika ako je vaš kum i jedan od najbližih saradnika Mlađan Đorđević, čovek povezan sa ruskim desničarskim organizacijama? Da li je to evropska politika ako kontinuirano napadate i kritikujete Evropsku uniju? Da li je to evropska politika kada ste u savezu sa evroskeptikom Vukom Jeremićem ili Boškom Obradovićem, koji je otvoreno protiv ulaska Srbije u EU? Za prave promotere evropske politike u našem listu uvek ima mesta.

Šta muči Đilasa

Kurir se nedavno našao na meti Junajted grupe i njihovih medija kada smo otkrili šta se krije iza kontinuiranih napada Junajted grupe na Telekom Srbija. A upravo ti isti mediji Draganu Đilasu i njegovoj političkoj grupaciji daju neosnovano veliki prostor u odnosu na druge političke opcije. Da ironija bude još veća, radi se o ljudima koji nemaju stranku, tj. nisu je osnovali, već su je kupili. Pored toga, bave se postavljanjem svojih ljudi u druge stranke, koje na taj način kontrolišu kako bi sprovodile politiku koja odgovara Đilasu i njegovim saradnicima iz interesno-poslovnog lobija, o čemu je Kurir često pisao.

Iako često izveštavaju o Draganu Đilasu, mediji u mreži Junajted grupe o ovim stvarima nisu pisali, niti o Đilasu postoji ijedan negativni tekst. Postavlja se pitanje da li to upućuje na postojanje sprege između predsednika Stranke slobode i pravde i moćne Junajted grupe, kao i činjenica da nekadašnja Đilasova firma „Dajrekt medija“ sada posluje u okviru Junajted grupe.

Medijski cenzor

S druge strane, Dragan Đilas neprestano deli građane i medije na podobne i nepodobne, a gotovo da je jedini koji na političkoj sceni bira kome daje izjave, a kome ne. Istovremeno, sa svojim saradnicima i medijima sve vreme radi na što većoj polarizaciji u srpskom društvu, a u svakom trenutku je spreman da medij koji kontroliše iskoristi za napad i diskreditaciju političkih protivnika. Da li on i njegovi saradnici tako zamišljaju demokratiju i slobodu medija?

Pešićeva i Ješić jasni Što bi vama EU pomogla? Saopštenje Stefanovića, odnosno napad na Fabricija, negativno je iznenadilo brojne političare. Među prvima se oglasila Vesna Pešić. - I šta sad? Da ste se organizovali kao alternativa, morali ste odbaciti politiku Srbije od 1989. do danas. Odvela nas u ćorsokak. Stekli biste snagu da ugrozite SNS, a ovako bez nove politike krenuli ste i na Fabricija. On da napada AV, što bi vama EU uopšte pomagala? - navela je ona. Oglasio se i Goran Ješić iz DS, koji je izneo sumnju da iza svega stoji Mlađan Đorđević, Đilasov kum. - Već kada smo kod toga, dragi Zoran Lutovac, nismo napali Fabricija danas, a stigao nam zadatak! Nemoj da nam Mlađo bude nervozan - napisao je Ješić na Tviteru.

