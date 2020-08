NEPROFESIONALNO IZVEŠTAVANJE: Moćna Junajted grupa izvršila pritisak na Savet za borbu protiv korupcije!

Junajted grupa, preko svoje televizije N1, nastavlja prljavu kampanju protiv Telekoma. Razlog za to je što je ovo državno preduzeće svojim akvizicijama u prethodne dve godine pomrsilo konce i ambicije Junajted grupi kada je reč o širenju na tržištu.

Televizija N1 je preksinoć emitovala prilog koji se može okarakterisati kao pritisak na članove Saveta za borbu protiv korupcije da usvoje izveštaj ovog Vladinog savetodavnog tela o Telekomu, koji je sačinila Jelisaveta Vasilić, a koji još nije usvojen.

Zamena teza

Takođe, u najavi, ali i na svom portalu, oni skandalozni izveštaj o Telekomu nazivaju „Izveštaj o korupciji u Telekomu“, čime na najgori mogući način, manipulacijama, sugerišu da u Telekomu ima korupcije.

U pomenutom prilogu navodi se da su se tri člana od sedam članova Saveta izjasnila da izveštaj bude usvojen, da su dva bila izričito protiv, dok se na stav dva člana još čeka.

Stav dvojice članova koji su bili protiv, u prilogu koji traje dva minuta i 48 sekundi, prepričava se u jednoj rečenici, a takođe se navodi i kratka izjava potpredsednika Saveta Miroslava Milićevića, koji se još nije izjasnio i koji kaže da će se o tome izjasniti nakon sednice, koju očekuje u narednim danima.

Televiziji N1, međutim, ne smeta da veći deo vremena u prilogu posveti članu ovog tela Dušanu Slijepčeviću, koji je podržao izveštaj i koji u svom izlaganju polemiše sa stavom dvojice članova koji su bili protiv usvajanja izveštaja, komentarišući njihov stav i iznoseći svoje opservacije, čime ta televizija ponovo pokušava da stavove Jelisavete Vasilić i njenih pristalica predstavi kao nesporne. Ovakav način izveštavanja televizije N1 može se tumačiti kao pritisak na članove Saveta koji se još nisu izjasnili da prihvate sporne navode i glasaju za izveštaj, koji bi očigledno bio u interesu Junajted grupe, vlasnika ovog tzv. nezavisnog medija.

Sukob interesa

Podsetimo, N1 nedeljama vodi negativnu kampanju protiv Telekoma, a glavni sagovornik mu je uglavnom Vasilićeva, koja se nalazi u mogućem sukobu interesa. Njena ćerka, naime, radi na jednoj od televizija Junajted grupe, koja je na tržištu direktni konkurent Telekomu.

GORAN PETRONIJEVIĆ

Rade šta hoće

Advokat Goran Petronijević kaže za Kurir da, otkad je kleveta ukinuta kao krivično delo, ostaje prostora za iznošenje raznih neistina:

- Pitanje je da li je to izveštavanje ili komentarisanje, ali otkad nema klevete, svako može da radi šta hoće. Kada ja na to skrenem pažnju, ljudi kažu: „Ti si rigidan, to je relikt, ostatak prošlog vremena“, ali to onda ostavlja prostor da se pojavljuju potpune neistine.