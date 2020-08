BRNABIĆ: U teškim smo vremenima, ogromna odgovornost na Vučiću! On naginje ka Šapiću! Ovo su 2 kandidata za premijera

Nisam pitala za sebe hoću li biti u novoj vladi, to mi sad nije važno... Šta god da bude ja ću ostati tu, uz Vučića, jer je to čovek koji je izvukao moju zemlju iz krize! Ali, evo informacija - dva su kandidata za premijera, ja sam jedan, a drugi je jedan čovek iz SNS uz kog bih ja uvek stala

BEOGRAD - Nalazimo se u kompleksnim, teškim vremenima, ogromna je odgovornost na Aleksandru Vučiću... Zato se čeka na novu vladu, zato još nije odlučio koji su koalicioni partneri, ko su ljudi koji će biti u vladi, rekla je premijerka Ana Brnabić dodavši da on traži najbolja rešenja, najbolje ljude koji se bore, koji se ne plaše da se bore.

- Ja sam glasala da SNS sama formira vlast sa manjinama, jer mislim da bi to bila najefikasnija vlada a pred članovima SNS bile su opcije i koalicija sa Šapićevim SPAS-om, ali i koalicija sa SPS i Šapićem - rekla je Brnabićeva dodajući da ona lično smatra da Aleksandar Šapić ima još mnogo da radi i uči.

Dva kandidata za novog premijera Nisam pitala za sebe hoću li biti u novoj vladi, to mi sad nije važno... Šta god da bude ja ću ostati tu, uz Vučića, jer je to čovek koji je izvukao moju zemlju iz krize! Ali, evo ekskluzivna informacija - dva su kandidata za premijera, ja sam jedan, a drugi je čovek iz SNS uz kojeg bih ja uvek stala.

- Nadam se da mi Vučić zbog ovih reči o Šapiću neće zameriti ali moram i da kažem da Vučić kod njega najviše ceni borbenost, što je inače osobina koju najviše ceni kod ljudi a koju je on pokazao kad je ni naši koalicioni partneri SPS nisu pokazali - rekla je premijerka i dodala da će bez uvijanja i rukavica reći da Vučić najozbiljnije razmatra koaliciju sa Šapićem.

Vučić ozbiljno razmišlja o koaliciji sa Šapićem

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najozbiljnije razmišlja o koaliciji za formiranje Vlade Srbije sa Aleksandrom Šapićem, izjavila je danas premijerka Srbije Ana Brnabić.

"Znam da ga ceni zbog borbenosti. Šapić je pokazao da želi i da ume da se bori i to je pokazao u trenucima kada se mnogi naši koalicioni partneri nisu tako borili, pre svega mislim na SPS", istakla je Brnabić. Zbog te borbenosti u teškim trenucima, predsednik Vučić gleda kao na ozbiljnog partnera, kazala je premijerka.

Brnabić je za TV Pink dodala da kada je u pitanju koalicija sa SPSproblem je što postoje ljudi u toj stranci koji pokušavaju da preko stranih ambasada osiguraju sebi mesto u vladi, ali i u javnim preduzećima i istakla da to predsednik Vučić nikako ne voli.

foto: Printscreen Tanjug

"Preko stranih ambasada pokušavati je siguran način da ne budete u vladi. Sami su se isključili. Vučić ne voli da strane ambasade utiču na to ko će biti u vladi tako da ko god se pozove na njih neće biti član Vlade", kazala je premijerka.

Prema njenim rečima, na sastanku sa predsednikom koji je imala sinoć, videla je da je Vučić razočaran u njemu bliske ljude, kao i da je teško podneo to što su visoki predstavnici SPS-a dali podršku nasilnim demonstracijama iako im je on za sve to vreme davao podršku i učešće u vlasti koje nije bilo srazmerno njihovoj političkoj snazi.

"Srbija treba da nastavi kako je krenula, ljude koji se bore i Vučić jako predano razmišlja kako da napravi vladu koja će nastaviti da vodi zemlju u pravom smeru. Čini mi se da zbog toga građani mogu da razumeju koliko su teške odluke i zašto još uvek uz toliku podršku nije odlučio koji je budući sastav vlade", ispričala je Brnabić.

foto: Printscreen

Opcija za koju je ona glasala na Predsedništvu stranke, gde su postojale četiri opcije - SNS sa SPS-om, SNS sa Šapićem, SNS sa Šapićem i SPS-om i SNS sa manjinama, je poslednja, odnosno da sami formiraju vlast uz pomoć manjina.

Smatra da bi to bila najefikasnija vlada, koja bi nastavila da vodi Srbiju pravim putem, na koji ju je postavio, kako kaže Brnabić, upravo Aleksandar Vučić koji ne trpi da postoje ljudi u vladi ili javnoj upravi koji se ne trude dovoljno i ne bore dovoljno.

Brnabić kaže i da Vučić prezire ljude koji u inostranstvu govore loše o Srbiji i žale se strancima i one koji koriste državu ili "zajašu vlast" kako bi to iskoristili za svoje spopstvene interese, i to bez obzira da li su politički neistomišljenici, kao što je Dragan Djilasa koji je najbolji primer za to ili su to ljudi koji su njihovi koalicioni partneri iz SPS-a ili su iz SNS-a.

"Za sve koji znaju Vučića znaju da on razmišlja samo o budućnosti Srbije i da mu lično ništa nije važno i ta odluka u vezi Vlade kada je bude doneo biće u najboljem interesu Srbije i građana nase zemlje", kazala je Brnabić. Kaže i da je ogromna podrška koju je SNS dobio na izborima, a koja se ogleda u 188 poslaničkim mesta, velika odgovornost za formiranje buduće Vlade. "Sa tolikom podrškom, odgovornost niko od nas i ne može da razume i zato ne može da se zameri i može da se razume zašto se na vladu čeka", ističe Brnabić.

Srbija najbrže rastuća ekonomija u Evropi, posle Litvanije, to je izuzetna vest za našu zemlju

Srbija je u drugom kvartalu ove godine postigla dobre ekonomske rezultate uprkos teškoj situaciji izazvanoj pandemijom, rekla je Brnabić. "Imali smo fenomenalan prvi kvartal, rast od pet odsto i nikada se nije desilo da budemo najbrže rastuća ekonomija u jednom kvartalu godine. To su istorijske vesti i stvari koje menjaju suštinski nasu zemlju, ljude, naš narod, kao i percepciju naše zemlje". rekla je Brnabić za TV Pink.

Istakla je da je Srbija sada, u drugom kvartalu, "rame uz rame" Litvaniji koja je je imala manji pad od Srbije. Rekla je i da se u Srbiji nedovoljno govori o postignutim rezultatima i dodala da je neverovatan uspeh i to što imamo stabilan broj zaposlenih.

U odnosu na drugi kvartal 2019. godine sada je u Srbiji 1, 6 odsto više zaposlenih, precizirala je predsednica vlade. "To pokazuje koliko dajemo sve od sebe i šta sve možemo i to u ovako teško vreme kada nezapsolenost dramatično raste svuda u Evropi i svetu. U nekim zemljama je dvocifrena, a očekuje se da će ići i do 22- 25 odsto, a Srbija se ovako dobro drži i to je rezultat svega onoga što smo kao zemlja radili od 2014. godine", navela je.

Brnabić je rekla da je tada Aleksandar Vučić preuzeo ne samo vlast, već i ogromnu odgovornost.

