DOBILA JE PREDIVNU OGRLICU I UŽIVALA U OVOJ LEPOTI: Ministarka Zorana otkrila gde se i s kim provozala čamcem u sunčanu subotu

Danas sam posetila Obedsku baru, specijalni rezervat prirode, koja je još od 19. veka širom Evrope poznata kao carstvo ptica. Od pre nekoliko godina u ovaj raj ugnezdio se opet, posle 60 godina, crni ibis. Hvala “Vojvodina šumama” i svim divnim ljudima koji brinu o turistima i održavaju jedno od najstarijih zaštićenih područja na svetu, nastalog samo dve godine posle Jeloustouna u SAD. Hvala našem današnjem domaćinu Jovanu - Caci, uživali smo u lepotama Obedske bare i saznali štošta novo. A dobila sam i predivnu ogrlicu od lokvanja ❤️. Posetite Obedsku baru i uživajte u jedinstvenom carstvu bogatom različitim biljnim i životinjskim vrstama 🍀

A post shared by Prof. dr Zorana Mihajlović (@zorana_dpm) on Oct 10, 2020 at 10:18am PDT