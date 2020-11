HOĆE DA SE RASVETLE ZLOČINI! Albanci BESNI traže osvetu - Tači ide u Hag zbog OVOGA! (KURIR TELEVIZIJA)

Predsednik privremenih kosovskih institucija Hašim Tači izjavio je danas da je protiv njega potvrđena optužnica Specijalizovanog tužilaštva u Hagu. Zbog, kako je rekao, dobrovoljnog odlaska u Hag, Tači je podneo ostavku na mestu tzv. kosovskog predsednika.

Direktor foruma za etničke odnose Dušan Janjić prokomentarisao je ovu situaciju kao vrlo povoljnu za Srbiju, te da je sada pravi trenutak naša vlada deluje efikasno i reši što više problema.

On je istakao i da će ova situacija baciti potpuno novo svetlo na rat koji je 90ih godina pogodio Kosovo.

- Oni su optuženi, pre svega, za zločine koje su činili unutar same Albanije. To je bio i politički rivalitet. Iza FARK-a stajao je ugled Rugove, to je pre svega bila borba za vlast. Tih zločina je mnogo, bar 2000 ljudi, i najveći broj ih je ubijen pre NATO snaga. To je nešto što je za albansku zajednicu neka vrsta šoka i neka vrsta katarze. Oni žele da se razreši slučaj njihovih ubijenih najmilijih - kaže Janjić.

Osim za zločine nad Albancima, Tačiju se sudi i za zločine počinjene nad Srbima. ovo je početak novog procesa koji će pomoći da se ispriča jedna nova i objektivnija priča o ratu na Kosovu. Sada je na Albancima i članovima OVK da se pomire sa tim šta su oni realno uradili, a šta su pokušali da prisvoje.

