PREDSEDNIČKI MUŠTULUK UOČI NIKOLJDANA! Vučić: Penzionerima 17. decembra po 5.000! Oni to zaslužuju, a Srbija to može da priušti!

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas da će penzioneri 17. decembra dobiti pomoć od po 5.000 dinara.

- Oni to zaslužuju, a Srbija to sebi može da priušti. Znam koliko to njima mnogo znači posebno onima koji imaju poljoprivredne ili najmanje penzije, oni koji imaju penzije do 30.000, ispod proseka republičke penzije, ukazao je on.

Vučić je istakao da je to podrška i pomoć penzionerima, kojima je, inače, zahvalan što su se disciplinovano I odgovorno ponašali, kao i na svemu što su, ističe, uvek činili - što su najpre izgradili zemlju I što se danas ponašaju tako i toliko odgovorno.

- Molim sve nas da malo više vodimo računam o njima. Pogledao sam brojke od poslednjih sedam dana, godišta ljudi koji su preminuli. To su tri četvrtine ili četiri petine naših roditelja, stariji ljudi. O njima moramo da posebno vodimo računa, apelovao je on.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir