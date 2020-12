VUČIĆ: Snažna Srbija uvek smetnja, makar delu regiona

INĐIJA - Snažna Srbija se uvek doživljava kao pretnja, makar nekom u regionu, kaže predsednik Aleksandar Vučić.

Vučić je, upitan za izjavu episkopa bihaćko-petrovačkog Sergija da zna da Srbiji ide bolje kada napadaju njenog predsednika, kazao da se i sam iznenadio da su u jednom danu objavljena tri autorska teksta u jednoj od susednih zemalja o njemu i Srbiji, i to bez ikakvog povoda.

- Ništa nisam rekao, uradio. Naprotiv ćutao sam tri dana pre troga, nisam se ni pojavljivao. Ni na koji način nisam doprineo da se nešto pojavi. Onda je jasno da je reč o organizovanoj akciji. Pažljivo sam pročitao argumentaciju. Sem u jednom tekstu, nisam video nikakve lične primedbe, za razliku od onih ovde. Ovde ne mogu da govore jezikom argumenata, već samo jezikom ličnih uvreda. Ovde su bar dva teksta za ličnu analizu, na čemu radimo", objasnio je on.

Vučić je kazao da je reč o ozbiljnoj kritici politike koju vodimo.

Podsetio je da se kritikuje naša politika suštinske zaštite interesa srpskog naroda u regionu.

- De fakto ti koji nas kritikuju želeli bi da Srbija bude mnogo slabija, neskriveno o tome govore. Snažna Srbija kao danas uvek je smetnja, makar delu regiona. Govore ono što je bila 90-tih nagonska instiktivna politika, da sam krivac jer sam postavio na pametniji način to kao stratešku politiku. Mi smo kao stratešku politiku postavili naše investicije, ekonomski razvoj, podvukao je Vučić.

Rekao je da ni kao narod, a ni kao država ne možemo da stojimo po strani I da ne pomognemo svom narodu ma gde živi. Ukazao je da je dovoljno da se pogledaju prava Srba u Crnoj Gori i Albanaca u Severnoj Makedoniji, I sve će biti jasno, kao I o odnosu međunarodne zajednice prema nama.

Istakao je da je neprihvatjivo da se srpski lideri nazivaju Hitlerovim sledbenicima, a da na to ćuti međunarodna zajednica, iako se zna da su Srbi najstradalniji od jugoslovenskih naroda, posebno kada je reč o antifašističkim stranama.

- Pomalo sam začuđen međunarodnim ćutanjem; kazao je Vučić dodajući da Srbija neće izazivati nikakvu bojazan kod drugih, poštovaće sve druge, raditi da našem narodu pomogme ne ugrožavajući teritorijalni integritet, ali ni e plašceći se da kaže šta misli o nekim pitanjima I radi vredno.

Ukazao je da nigde u regionu ne može da se pročita da će Srbija imati najveći privredni rast u Evropi, već samo izvan regiona, u nemačkom Bildu, na primer.

- Samo je slaba Srbija dovoljno dobra za neke. Za razliku od njih mi želimo da svi drugi budu jaki, da Hrvatska, BiH, i Severna Makedonija kao naš partner, Crna Gora, Albanija budu jake. Mi želimo da budu jači jer samo ako su oni jaki mi možemo da budemo jaki i mnogo jači. To je drugačija politika, i razlika koju pokušavamo da napravimo ť, dodao je on.

Vučić je ukazao da je naučio na mržnju, i da šta god da uradi vlast, kao što je dovođenja investicije poput Tojo Tajer u Inđiju, neće biti popularni.

Kazao je da je pročitao šta je napisao vladika bihaćko-petrovački Sergije i beskrajno mu je zahvalan na tome.

- On je želeo time da kaže da ti koji nas napadaju, a zna se šta misle o Srbiji, da to znači da je Srbiji krenulo. On je potpuno u pravu po tom pitanju. Ccuo sam neke ljude koji su rekli da nikada ništa lepše nisu procitali. Mi ćemo nastaviti da radimo, a napadi će biti još žešći, naglasio je on.

Onima koji misle da će Srbija da nestane, da se izgubi zbog odnosa nove američke administracije poručio je da će se iznenaditi kako će izgledati taj odnos.

Insistiraćemo kod investitora da poštuju ekološke standarde Vučić je zahvalio danas japanskim partnerima iz Tojo tajers kompanije što su u slučaju fabrike u Inđiji poštovali i ekološke standarde, te naglasio da će država i od kineskih partnera insistirati da to isto učine. On je to rekao na pitanje novinara zbog čega je u Inđiji održana javna rasprava o uticaju japanske kompanije Tojo tajers na životnu sredinu, dok u Zrenjaninu za kompaniju Linglong tako nešto nije učinjeno. Istakao je da nije bio upoznat sa lokalnim procedurama i da postoje razlike u dolasku investicija i javnim raspravama o uticaju na životnu sredinu između Inđije i Zrenjanina. Vučić naglašava da je Srbiji značajna svaka investicija koja je došla, jer one znače bolji život za građane, i na sve je ponosan, ali je naglasio da je pođednako važna i zaštita životne sredine, te da sve fabrike koje dolaze moraju da poštuju ekološke standarde. "U narednom periodu moramo više pažnje da posvećujemo zaštiti životne sredine", rekao je Vučić. "Radićemo sve da ljudi budu zadovoljni, da njihovi životi budu zaštićeni, da stvaramo novu vrednost i da Srbija može snaznzo i hrabro da ide napred", povukao je Vučić.

- Nasekiraće se opet oni ovde I spolja. Podsećam da je lični odnos koji imam sa izabranim predsednikom Džozefon Bajdenom svakako na višem nivou nego što sam imao sa Donaldom Trampom. Ali nisam ni glup, ni lud, jer dovoljno je da vidite prvi hiering u Kongresu pa da znate da će biti teže za nas, jer ponovo neke uloge preuzimaju ljudi koji su izvršili agresiju na našu zemlju, objasnio je on.

Vučić je kazao da će Srbija nastojati da gradi odnose sa SAD, i da će na zadovljstvo naših građana, a na žalost drugih, opet u tome uspeti.

(Kurir.rs/Tanjug)

