VUČIĆ: Očekujem veliki uticaj Olbrajtove na dijalog BG i PR! Otkrio i ko je potrošio 800 miliona evra da sruši njega i Srbiju

KRUŠEVAC - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić očekuje da će Medlin Olbrajt imati veliki uticaj na dijalog Beograda i Prištine.

Vučić je, povodom nezvaničnih najava da će se bivša američka državna sekretarka uključiti u dijalog, rekao da je ona važna ličnost u delu establišmenta Demokratske stranke u SAD i da je očekivano da će imati veliki uticaj na dijalog.

"Razgovaraćemo i borićemo se za svoje interese, neće nam biti lako. To je sve što bih mogao da kažem, a ako od mene očekujete rečnik uvreda, bio bih neodgovran i neozbiljan kada bih to činio", naveo je Vučić. "Naš posao je da čuvamo naš narod na KiM, ali da budem iskren i da čuvamo stabilnost i sigurnost Srbije", naglasio je predsednik. Istakao je da on nema pravo da se igra i da daje neodgovorne izjave kojima bi uvredio najveću ili jednu od najvećih sila sveta.

Vučić: Potrošili 800 miliona evra da ruše Srbiju i mene

Savest mi je čista i mirna, radimo sve što možemo, kaže predsednik Aleksandar Vučić i dodaje da ne bi bili ništa novo pokušaji da mu se "skrati" mandat ni posle izjave da nema priznanja Kosova dok je on šef države.

"Oni to pokušavaju stalno", kaže Vučić na pitanje o nastojanjima stranih i domaćih faktora da ga ruše i dodaje da "su neki tajkuni, uz različitu podršku, potrošili preko 800 miliona evra" u tom nastojanju. "Za obične ljude to su imaginarne pare, sa samo jednim ciljem- da sruše Srbiju, i Vučića usput, ukazao je on.

Naglasio je da ga ne brine ništa, i da bi ga brinulo da nisu urađene bolnice, puteve, pruge, da se ne povećavaju plate i penzije, da je Srbija poslednja u Evropi po stopi rasta a ne prva.

- Ovako savest mi je čista i mirna, radimo sve što možemo. Kada vam je savest mirna, vi zadovoljni ovim što ste postigli, a kada ljudi sagledaju racionalno mogu to videti na svakom koraku, to vam donosi najveći mir i nema razloga za strah, objasnio je on.

