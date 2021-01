BOŠKO JAKŠIĆ ZA KURIR: Šokantne i sramotne scene u Americi! TRAMP ŽELEO HAOS

- Tramp je četiri godine omalovažavao Kongres, ignorisao zakone, tražio hapšenja svojih političkih rivala, a medijske kritičare nazivao neprijateljima Amerike. U ovoj poslednjoj fazi Tramp je, preteći da američku demokratiju uvede u haos, odbio da prihvati izborni poraz. Oslonio se na anarhiju, nasilje i bele suprematiste, koje je pozvao na okupljanje, a svojoj Republikanskoj stranci je naneo ogromnu štetu. Njegov cilj je bio samo haos i pokušaj da on u tom haosu politički profitira. Ipak, mislim da se preračunao u svojoj samoljubivosti i da neće izvući nikakav profit - ocenjuje Jakšić.

Iako je Tramp pozvao na mirnu tranziciju vlasti 20. januara, Jakšić napominje da bivši predsednik nije propustio priliku i da istovremeno, u svom stilu, poruči da će njegova vladavina biti upamćena kao najbolja u modernoj istoriji Amerike.

- A biće sasvim suprotno: najgora u toj istoriji. Trampov mandat će ući u anale kao najsramnije što se Americi dogodilo. Jedan od legata Trampove vladavine je nikad višena podeljenost Amerike po svim šavovima, od rasne, klasne, socijalne, kulturološke i svake druge osnove. Novom predsedniku Džozefu Bajdenu neće biti uopšte lako da se sa takvom zaostavštinom nosi. Nasilne scene u Vašingtonu samo pokazuju koliko je Amerika podeljena. Velika većina belaca, ako ne i svi, koja je izašla na Kapitol hil je zaista uverena da su izbori pokradeni i oni slepo veruju svom vođi. A on će 2024, kada je najavio kandidaturu, pokušati to da kapitalizuje. Ovo su bili neredi koji jesu učinili da Vašington liči na Minsk, ali mislim da su preterane kvalifikacije da je reč o građanskom ratu, pokušaju državnog udara ili puča i da Trampa treba hapsiti. On je jednostavno želeo haos - smatra naš sagovornik.

Kurir.rs

Kurir