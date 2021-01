BOŽIDAR SPASIĆ: U Srbiji se spremala BOMBA protiv predsednika Vučića, poput one u Makedoniji! (KURIR TELEVIZIJA)

Uoči Nove godine isplivala je informacija da su predsednik Srbije Aleksandar Vučić i njegova porodica prisluškivani.

Ova informacija s pravom je zabrinula domaću javnost, te se postavilo pitanje, ko to sme i može da prisluškuje šefa države, a koji je ujedno i šef svih obaveštajnih službi da za to nema zakonskih preduslova.

Božidar Spasić, bivši šef specijalnog tima službe Džavne bezbednosti u “Redakciji” na Kurir televiziji uporedio je ovu situaciju sa jedinstvenim slučajem koji se nedavno odigrao u Makedoniji i koji je poznat kao operacija “Bomba”.

- Nigde na svetu nema da neko prisluškuje šefa države. Mi smo jedina zemlja koja je uspela da ovo izvede posle Makedonije. To je bila operacija “Bomba” kada je Zajev uz pomoć svojih ljudi u Ministarstvu unutrašnjih poslova Makedonije prisluškivao kompletnu vladu Makedonije, i onda je počeo da pušta te snimke i da pokazuje dokumenta što je verovatno bio i cilj ovih ovde, gde se i u Srbiji spremala “Bomba” protiv predsednika Vučića. To se u praksi zove “tihi državni udar”. Znači nema tenkova, već se radi na urušavanju sistema bezbednosti. Ono što je odlična vest, jeste da je to prekinuto. Moralo je u startu da se iseče, da više nikome u ovoj zemlji ne padne na pamet da to više uradi – rekao je Božidar Spasić.

