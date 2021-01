POSLANICA SNS RAZVALILA MARINIKU TEPIĆ: Nemojte gospođo Tepić da lažete građane Srbije! Pokazala i sliku Đilasa sa Vladom Japancem

Biljana Pantić Pilja poslanica SNS razvalila je Đilasovu Marinku Tepić u emisiji "Reč na reč" i priložila dokaze o krađi nje i Đilasa tokom njihovog mandata.

- Gospođa koja nam priča o obrazovanju i drži nam moralne lekcije, njen gazda, lider njene stranke, slikao se sa gospodinom iz Zemunskog klana, kao što se vidi. Slika se sa ubicama, sa dilerima i pričate nama o moralu i obrazovanju. Nemojte gospođo Tepić da lažete više građane Republike Srbije. Znamo, bili ste vlast, promenili ste koliko stranaka, poslaničkih grupa, političkih partija, saveza. Menjali ste od Čanka, Živkovića, Jankovića, išli ste dok Vam neko ne da više. E onda Vam je Dragan Đilas dao najviše, stavio nas na platni spisak - rekla je Pantićeva.

foto: Printscreen RTS

Ona je rekla da je važno da građani Srbije znaju ko je Marinika Tepić.

- Ljudi su iz Srbije uvek odlazili, to su prirodne migracije, ali za razliku od vremena gospođe Tepić kada je bila na vlasti, sada se vraćaju. Nemojmo dovoditi građane u zabludu - objasnila je Pantićeva.

Ona je istakla kako su pokradeni građani Srbije, time što je napunjen budžet firme Dragana Đilasa, a ispražnjen budžet grada Beograda.

Poslanica SNS je upitala Tepićevu kako tada nije vođeno računa i kako i dan danas kradu građane. Pantićeva je rekla da su budućnost digitalni udžbenici i do sada postoje materijali i učionice za srednju i osnovnu školu. U planu je do 2022. sve učionice postanu digitalne.

- Da smo imali onih 619 hiljada evra koje su tajkun Dragan Đilas i Marinika Tepić pokrali od građana mi smo to mogli odavno da napravimo. Reforma obrazovanja traje i ne može da se uradi tako brzo kada ojadite državu sa nenamenskim trošenjem sredstava dok ste pokrajinski ministar, delite šakom i kapom beton ligama, uništavate srpski sport u Vojvodini. Nemojte da govorite kako vam je žao srpske dece, pošto niste još rekli kolika Vam je plata gospođo Tepić, a plata Vam je veća nego predsedniku Republike Srbije - rekla je poslanica SNS.

- Vi ste meni vrlo bitni gospođo Tepić, pošto je bitno građanima Srbije pokazati čime se bavite vi i vaš poslodavac, vaš gazda Dragan Đilas. Nisu to tračevi. Da li ste se ovo slikali sa dilerom? Dilerom droge koje prodaje istu deci. Bitna su Vam deca, a slikate se sa dilerom kome ste dali milion dinara iz kase pokrajinskog budžeta - rekla je Pantićeva.

Poslanica SNS Pilja objasnila je da nije nenamenski trošen novac, imalo bi se više novca u budžetu.

- Da odgovorim na gomilu neistina što je rekla gospođa Tepić. Rekla je svoje prvo radno mesto, što ne kaže sada kojoj joj je radno mesto i ko joj isplaćuje platu? Da li je to njen gazda Dragan Đilas kao što sam rekla pre. To što spominjete koliko ljudi odlazi, ljudi se i vraćaju. Ne bi odlazili da Vaš gazda nije potrošio novac na most na Adi, na podzemne kontejnere, Bulevar kralja Aleksandra... Puno je afera, nemam vremena sada da ih sve spomenem.

(Kurir.rs/RTS)

Kurir