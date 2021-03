NAJNOVIJE IZ BRISELA, KOMESAR VARHEJI: 4 principa pristupnog procesa Srbije EU

non paper

BRISEL - Evropski komesar za proširenje, Oliver Varheji, predstaviće danas u Briselu zemljama članicma EU dokument kojim se predlaže način primene nove, revidirane metodologije u pristupnom procesu Srbije.

Tzv non pepjper, u koji je Tanjug imao uvid, naglašava da predložene promene, u okviru revidirane metodologije, moraju biti primenjene u okviru postojećeg pregovaračkog okvira i uz saglasnost Srbije, na čemu je Beograd insitirao. Dodaje se i da revidirana metodologije mora da bude u obostranom interesu kao Srbije tako i zemlja članica.

Dokumentom su predstavljena četiri osnovna principa budućeg procesa pristupnog procesa Srbije EU. Prvi, insitira na kredibilnosti procesa i još više fokus stavlja reforme u oblasti vladavine prava.

Konstatuje se da nova poglavlja ne bi trebalo zatvarati sve dok se ne ispune prelazna merila u fundamentalnim poglavljima 23 i 24.

Drugi princip podrazumeva snažnije političko upravljanje procesom pristupanja, što bi trebalo da zemljama članicma da veću ulogu u nadzoru i pregledu postignutog napretka u Srbiji.

- Međuvladine konfrencije i Savet za stabilizaciju i pridruživanje trebalo bi da služe jačanju dijaloga zemalja članica i Srbije, sa jasnim smerinicma kada je reč o ključnim reformskim procesima neophodnim za napredak, stoji u tekstu predloga Komisije.

Prva takva Međuvladina konferencija Srbije i EU trebalo bi da posluži za pojašnjenje primene nove metodologije i planiranju, a Srbija bi mogla i da otvori klastere ukoliko ispuni merila za otvranje, a zemlje članice se slože da je došlo do značajnog napretka u vladavini prava.

Treći princip revidirane metodologije ističe važnost ubrzanaja dinamizma pristupnih pregovora koje Srbija vodi sa EU što bi trebalo da se postigne kroz otvaranje više poglavalja obuhvaćenih u šest klastera.

Srbija je do sada otvorila sva poglavlja iz prvog tzv fundamentalnog klastera, a Evropska komisija predlaže da što pre krene u procenu pripremljenosti zemlje u svakom od preostalih klastera kako bi se identifikovali osnovni nedostaci i smernice za njihovo otvranje.

Još jednom se naglašava da će se paralelno sa primepremom za otvaranje poglavlja po klasterima raditi na izvešatajima o napretku zemlje u oblasti vladavine prava što će biti dodatni uslov nove korake u pristupnom procesu.

Istovremeneo, najvljuje se i ubrznje integracionih mera tokom usklađiavnja Srbije sa politikama i standardima EU. Evropska komsija je kao četvrti princip budućeg pristupnog puta Srbije izdvojila predvidljiivost procesa.

U tekstu predloga, u koji je Tanjug imao uvid, insistira se na tome da EU bude jasnija u svijim očkevanjima od Srbije kako bi zemlja mogla da se fokusira na konkretne sledeće korake na putu pristupanja, na merila za zatvarnje poglavalja odnosno prioritetne refrome.

U okviru ovog principa predlažu se i korektivne mere u slučaju problema tokom pregovora, što se odnosi na sankcionisanje ozbiljnih stagnacija ili eventualnog nazadovanja u primeni reformi.

Godišnji izveštaji Evropske komisije i po novoj revidiranoj metodologiji bi trebalo da ostanu ključni u analizi napretka Srbije na putu ulaska u EU. Nakon što Evropska komisija danas predstavi svoj predlog o konkretnim koracima u budućem procesu pristupnja Srbije, o tome bi trebalo da se izjasne i pojedinačno zemlje članice EU.

Sijarto: Dijalog da ne bude preduslov za pregovore sa EU

Ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto smatra da je dijalog između Beograda i Prištine važan, ali da ne treba da bude preduslov za ubrzanje pristupnih pregovora Srbije sa Evropskom unijom i kaže da je sramota za EU, što Srbija nije otvorila ni jedno poglavlje prošle godine.

"Nije samo interes Srbije da postane članica EU, već je i interes EU da ima Srbiju među članicama", rekao je Sijarto u intervjuu za Tanjug tokom jučerašnje posete Beogradu i istakao da je protiv trenutnog pristupa koji uspeh dijaloga postavlja kao preduslov za ubrzanje pregovora.

"Mislim da bi ta dva procesa trebalo da teku paralelno i da ne bi trebalo da uslovljavaju jedan drugi", poručio je Sijarto.

Šef mađarske diplomatije naglašava da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić garant toga da može biti rešenja za KiM, jer je, kako kaže, reč o političaru koji nacionalne interese doživljava kao prioritet, a i u nacionalnom interesu Srbije je da prevaziđe sve izazove u dijalogu Beograda i Prišine.

"Sve dok imamo predsednika Vučića na čelu države, uvek će postojati nada da bude rešenja", rekao je Sijarto.

On je odgovarajućui na pitanje vidi li moguće konačno rešenje kosovskog pitanja bez uvažavanje srpskih nacionalnih interesa rekao da su Mađari vrlo osetljivi kada je reč o pitanju prava nacionalnih manjina, budući da mnogi Mađari žive van zemlje, uključujući u Vojvodini, gde imaju daleko najbolji tretman među našim susednim zemljama, na čemu su, ističe, zahvalni Srbiji.

Tako i Srbija ima sličan interes kada je reč o Srbima koji žive na teritoriji Kosova i smatramo da je legitimno da Srbija postavi pitanje zastite prava manjina, naveo je Sijarto.

Na konstataciju da je Mađarska najbolji ambasador Srbije u EU Sijarto kaže da na svim sastancima u Briselu postavlja pitanje evrointegracija Srbije.

"Pitam pravnu službu EU da li postoji neka pravna prepreka, odgovor je uvek ne. Ako nema pravne prepreke, znači da postoji politička prepreka, nedostatak političke volje. To je ono protiv čega se borimo. Zajedno sa onim zemljama koje su za proširenje, nastojimo da ubedimo one koji oklevaju ili koji su protiv, da živimo u susedstvu i da znamo koliko bi bilo važno da imamo stabilnost, prosepritet, mir na Zapadnom Balkanu umesto suprotnog, i znamo da je procedura proširenja i evropskih integracija najbolji način za to", rekao je Sijarto.

Mislim da je to sramota za EU,dodaje on, jer ono čega moramo biti svesni jeste činjenica da nije samo interes Srbije da postane članica EU, već je i interes EU da ima Srbiju među članicama.

" Zašto? Zato što EU kontinuirano gubi svoj politički i ekonomski uticaj. Ako pogledate brojke, očigledno je da, dok su SAD i Kine uspele da povećaju svoj udeo u globalnom BDP-u, EU je izgubila oko 4,5 procenata u protekloj godini", ukazao je Sijarto..

Na kraju prošle godine, kaže, dogodila se najgora moguća stvar iz perspektive integracija - Ujedinjeno Kraljevstvo je konačno napustilo EU, sa čime smo izgubili oko jedne sedmine naših ekonomskih performansi i jednu osminu naše populacije.

"To je nešto što se mora uravnotežiti nekako, a jedini način da to uravnotežimo jeste proširenje. Kada je reč o proširenju, tu je očigledno Zapadni Balkan, a kada je reč o Zapadnom Balkanu, tu je očigledno Srbija ključna zemlja", rekao je šef mađarske diplomatije.

Za nas je, ističe, teško razumljivo zašto nijedno poglavlje nije otvoreno tokom 2020. godine.

"Nadam se da će se situacija promeniti tokom 2021. godine naročito zbog nove metodologije proširenja. Nova metodologija omogućava da se u pregovorima razmotre poglavlja u klasterima, i ne vidim nikakav razlog zašto ne otvoriti pet pregovaračkih poglavlja sa Srbijom", kazao je Sijarto.

U prilog tome on konstatuje da u ovom regionu, kako kaže, NATO vodi sa tri prema nula. "Tri zemlje su se priključile NATO-u, a nijedna EU. Unija bi trebalo da ima bolje rezultate od toga", smatra on. Kada je reč o najavi uvođenja kovid pasoša koji neće priznavati vakcine koje nije odobrila EU, šef mađarske diplomatije navodi da su evropski propisi vrlo jasni.

"Propisi EU kažu da vakcina može biti odobrena na dva načina. Jedan način je uobičajena procedura Evropske agencije za lekove (EMA), a postoji i drugi način o kojoj naši prijatelji zaborave da govore, a to je da nacionalni regulatori izdaju hitnu dozvolu za upotrebu, u vanrednim uslovima", pojasnio je Sijarto.

Ističe da sada očigledno imamo vanredne uslove, pa je nacionalni regulatorima dozvoljeno da izdaju hitnu dozvolu za upotrebu i to je dozvoljeno i zapisano u evropskim propisima. "Oba načina su među evropskim propisima. Kada je reč o kovid pasošima, mi ćemo definitno biti protiv bilo kakve diskriminacijske procedure.

Smatarmo da su procedura EMA i procedure nacionalnih regulatora jednako zakonite i jednako važne", rekao je Sijarto. "Mislim da Srbija je donela vrlo dobru odluku, mi smo doneli dobru odluku kada smo odlučili da kupomo vakcine i od Rusije i od Kine", kazao je on. U našem slučaju, kaže, da to nismo učinili, vakcinisali bismo 3,5 miliona ljudi manje do maja, a vi ne biste bili u vrhu globalne scene, da niste kupili ove vakcine.

"Više od dva miliona ljudi sa vaše strane, tačnije 2,5 miliona, a sa naše strane 1,4 miliona, to ne bi bilo moguće bez kineskih i ruskih vakcina", zaključio je Sijarto.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir