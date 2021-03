SINIŠA MALI U HIT TVITU: Ovde se radi o jednoj ogromnoj hobotnici, Đilas se u lice smeje građanima Srbije

Ministar finansija Siniša Mali večeras gostuje u emisiji HitTvit na televiziji Pink. U emisiji gostuju i Tatjana Macura i Ivica Dačić. Ministar govori o svim aktuelnim temama koje su obeležile ovu nedelju.

Prvi predlog u emisiji odnosi se na ekskluzivna saznanja do kojih su došle Večernje novosti, a koja se odnose na račune Dragana Đilasa na Mauricijusu i u Švajcarskoj.

- Na samo par računa preko 10 miliona evra. Najviše me iznenađuje izjava ljudi iz Večernjih novosti koji su rekli da je to samo vrh ledenog brega. To je novac koji je iznet iz zemlje dok je on bio na vlasti. To će biti predmet istraga u narednom periodu - rekao je ministar Mali.

Ministar je pokazao i izdanja Večernjih novosti u kojima su objavljeni ekskluzivni dokumenti.

- Važno je da građani Srbije upamte imena sa ovih računa i cifre koje se nalaze na njima - istakao je ministar.

- Ovi dokumenti su sada predmet nadležnih organa. Čim imate veliki broj računa, zemalja kompanija, to ukazuje na utaju poreza ili pranje novca, to ukazuje da nešto krijete. Ovo je fond koji upravlja novcem bogatih klijenata, među njima je i Dragan Đilas.

- Ti je kompanija koja je registrovana i koja i dalje radi na teritoriji Mauricijusa. Niko nikada nije rekao da je njegov novac tamo i da se nalazi u ovoj instituciji. Ovo nije kraj. Na konferenciji za štampu on je rekao da ima račun u Švajcarskoj. Na potpisu su Gojko, Dragan i Paskal Šmit. Sa druge strane Novosti su danas objavile podatak do kojih su došle, da se Paskal Šmit dovodi u vezu sa preko 30 ofšor kompanija u svetu. Novosti su objavile da Đilas krije i novac u kompanijama u Hongkongu - naglasio je ministar.

- Ovde se radi o jednoj ogromnoj hobotnici. O velikom broju računa koji kontrolišu Dragan, Gojko i Šmit i to je samo vrh ledenog brega. To je novac koji je iznet iz Srbije dok je Đilas bio na vlasti - rekao je ministar.

Napomenuo je da je samo par dana pre ovog otkrića predsednik Srbije upozorio Đilasa da ne govori kako nema račune.

- Sada kada se ispostavilo sve suprotno, on ne želi da ide na poligraf. Kada imate tolike pare, nije problem da ih imate ako ste platitli porez i ako ste ih stekli legalno. Kada je ušao u politiku prijavio je imovinu od 75 hiljada evra, završio je sa 24 miliona.

Dodaje da ne zna svrhu njegove konferencije za štampu jer nije odgovarao na pitanja i ostaće upamćen po izjavi "život dajem, ali izjavu za poligraf ne".

- Sve vreme Đilas se smeje građanima Srbije i svima nama, a na pitanja novinara ne želi da odgovara - objasnio je Mali.

- Ovde je samo problem poreklo novca - istakla je Macura.

- Najveći problem je što su taj nova stekli dok je on bio na vlasti. Jako je važno da političari nemaju problem da odgovaraju na pitanja novinara - istakla je ona.

Ministar je još jednom istakao kako postoji preko 50 ovakvih računa u preko 17 zemalja.

- To nije samo moralno pitanje, to je i pitanje kriminala, jer je novac iznesen iz zemlje dok je Đilas bio na vlasti. Na pitanje imate li račun ili nemate, čovek kaže da ne želi da odgovori na to pitanje. On ne želi da odgovori na jedno jedino pitanje - naglasio je ministar.

- Ne možete da sakrijete činjenicu da ste novac stekli dok ste bili na javnoj funkciji - naglasila je Macura.

- Svi oni koji su u bilo kom trenutku imali kontakt sa državom a onda došli do toga da su uspešni biznismeni, onda je to dobro iskorišćena prilika - istakla je ona.

- Ovde je reč o dvostrukim aršinima. To je pre svega nezakonito, jer je našim državljanima zabranjeno da imaju račune u inostranstvu u stranim bankama, osim u koliko imate firmu - ocenio je Dačić.

Ministar je komentarisao i koji zakoni su sve prekršeni na ovaj način.

- Postoje 3 institucije u čijoj je nadležnosti ovaj slučaj. Zakon o porezu na dohodak građana, član 7, Porez na kapitalnu dobit, Porez na dividende, za koje je pitanje da li je Dragan Đilas prijavio to ili ne. On je kao rezident ove države, neko ko više od 190 dana provodi u našoj zemlji i u obavezi je da to prijavi - istakao je ministar.

- Kako da demantuju bilo šta, šta da kažu? Novinari koji su došli do ovoga imaju sve podatke, to nije moguće demantovati. Zato Đilas ne želi da odgovara i preti tužbama, ali na poligraf nikako ne želi da ide.

