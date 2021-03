RASPOP MIRAŠ DEDEIĆ PROSI PARE ZA NEPRIZNATU CPC Matija Bećković: Ne čudi me ništa, mantije su u slobodnoj prodaji!

Samozvani mitropolit nekanonske "CPC" Miraš Dedeić objavio je apel i dva žiro računa, za zemlju i dijsporu, u kojem poziva Crnogorce i Crnogorke da finansijski pomognu tu versku organizaciju. Srpskog akademika Matiju Bećkovića ovo prosjačenje nimalo ne čudi, jer, kako kaže za Kurir, "mantije su očigledno u slobodnoj prodaji".

foto: Beta Dragan Gojić

U apelu, koji je objavio portal RTCG, Miraš kaže da su u teškoj finansijskoj situaciji, što dovodi u pitanje njihovo postojanje. Ukazuje na težak položaj u kojem se nalaze od osnivanja krajem oktobra 1993. u nameri da budu zvanična crnogorska crkva, a da SPC bude oteta imovina i proterana sa crnogorske teritorije, on optužuje bivšu vlast da im za to nije dala punu podršku i napominje da je tu crkvu bivša vlast pomagala tek od 2007. i to "mizernim" iznosom od 4.200 evra mesečno i da je istovremeno, rušila njhov autoritet na sve moguće podle i neljudske načine i da su u tome su bili uključeni mnogi crnogorski kulturni, javni i politički delatnici sve u cilju da konačno ukloni CPC sa duhovne scene.

- U međuvremenu, većinu je upisala u vlasništvo Srpske paravoslavne crkve. Namerno je godinama odbijala da nam dodeli plac za izgradnju crkve u Baru i odugovlačila je s dodelom placa za izgradnju saborne crkve u Podgorici - naveo je Dedeić. Matija Bećković za Kurir, kroz smeh, kaže: - Pošto su mantije u slobodnoj prodaji, nije ni čudno što imamo sve više različitih crkava. Iz tog razloga i nisam začuđen što mole za pomoć.

Kurir.rs/Jovan Mladenović

Kurir