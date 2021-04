SLOBIN SIN PLATIO 5 MILIONA ZA ĐINĐIĆEVU GLAVU: Marko posle 5. oktobra spremao ubistvo premijera? SVEDOK BRUTALNO UBIJEN

Marko Milošević naručio je ubistvo predsednika Vlade Srbije Zorana Đinđića. Ubicama je ponudio pet miliona dolara. Sin Slobodana Miloševića zahtevao je da se likvidacija obavi odmah posle 5. oktobra 2000, kada je koalicija DOS, koju je predvodio Đinđić, srušila njegovog oca sa vlasti.

Istinu o krvavom planu koji je kovao Marko Milošević otkrio je član "zemunskog klana" Zoran Vukojević Vuk, koji je među prvima dobio status svedoka-saradnika (šest meseci posle atentata u oktobru 2003, prim. aut.). Posle svedočenja pred Specijalnim sudom odbio je da uđe u program zaštite svedoka. Dve godine kasnije Vukojević je brutalno likvidiran, njegov telo je pronađeno masakrirano u šipražju pored puta.

Otkrivajući dil koji je Marko Milošević imao sa mafijom, Vukojević je 13. aprila 2004. u sudnici Specijalnog suda dva puta ponovio da je Slobin sin naručio atentat na Đinđića. Vukojević nije precizirao kome je Milošević junior nudio novac, ali je, s druge strane, ispričao da su Đinđićevu glavu tada sačuvali upravo "zemunci".

- Dušan Spasojević je sa Miloradom Ulemekom organizovao da Ðinđića zaštite njihovi ljudi. Posle 5. oktobra poslao nas je Legija da ih obezbeđujemo. Znači, Ðinđića i njegovo obezbeđenje - tvrdio je Vukojević.

Odgovarajući na pitanje predsednika veća koliko su štitili premijera, Vukojević, koji je inače bio desna ruka Dušana Spasojevića, rekao je:

- Jedno petnaestak dana pošto je u tom periodu Marko Milošević nudio pet miliona da se ubije Ðinđić.

Na opasku advokata da nisu dobro čuli šta je rekao, Vukojević je ponovio:

- Marko Milošević je nudio pet miliona da se ubije Ðinđić.

Iako je Vukojevićevo svedočenje bilo bez prisustva javnosti, a njegov iskaz se smatrao službenom tajnom, advokat porodice Đinđić Rajko Danilović izjavljivao je da su ovim svedočenjem potvrđeni svi navodi optužnice za ubistvo premijera.

- Čak je na pitanja sudskog veća, tužilaca i branilaca on dopunio mnogim konkretnim dokazima ono što je ranije iznosio i tvrdio, a sa čime je javnost uglavnom upoznata pošto su ti njegovi iskazi bili dostupni preko nekih listova, bez obzira na to što bi to predstavljalo službenu tajnu - rekao je Danilović.

Politikolog Jelena Vukoičić ističe da je svima, pa i Marku, bilo jasno kakav sudbina čeka njegovog oca posle gubitka vlasti:

- Mislim da su svi znali da će Đinđić izručiti Miloševića, mogli su da pretpostave kako će se to završiti. DOS je došao na vlast posle Petog oktobra, zna se da su iza DOS stajale mahom zapadne obaveštajne službe, tako da je bilo očekivano da će ta vlast ispunjavati sve što dolazi sa zapada, a Americi je bilo najvažnije da Sloba bude uhapšen i izručen Hagu.

Svetozar Vujačić, advokat i savetnik aktuelnog ministra policije, ne isključuje mogućnost da je Miloševićev naslednik pomišljao i na ovakvu osvetu.

- Može biti, ali da je tužilac u tom slučaju imao osnovanu sumnju da je to tačno, sasvim sigurno bi istog trenutka doneo rešenje o sprovođenju istrage Marka Miloševića za podstrekivanje ubistva Zorana Đinđića. Ovako je ostalo samo na tome što je rekao jer izgleda da za to nije imao dokaza - navodi Vujačić.

Kurir.rs/ST