MUTNE RADNJE MINISTRA TONČEVA: Smuljao da opština i EPS finansiraju izgradnju trafostanice za njegov objekat!?

Ministar bez portfelja Novica Tončev i bivši čelnik opštine Surdulica udesio je da, za potrebe njegove firme „Tončev gradnja“, izgradnju trafostanice finansiraju opština i Elektrodistribucija Srbije (EPS) i na taj način svom preduzeću uštedeo skoro šest miliona dinara!

Naime, građevinskom preduzeću „Tončev gradnja“, čiji je vlasnik Novica Tončev, prošle godine je bila potrebna građevinska dozvola za izgradnju trospratnog stambeno-poslovnog objekta. No, za dobijanje dozvole bilo je neophodno da se izgradi nedostajuća elektroenergetska infrastruktura, što nije bilo urađeno i to je i konstatovalo opštinsko odeljenje za urbanizam, stambeno-komunalne i imovinskopravne odnose.

Crno na belo

Tončev je, kako tvrdi naš izvor, iznašao rešenje da taj trošak od oko šest miliona dinara ne padne na teret njegove firme, već su izgradnju trafostanice na kraju finansirali sama opština Surdulica i EPS. Kurir je došao u posed dokumenta u kom se to navodi.

foto: Dragan Kadić

- Tončev više nije zvanično na čelu Surdulice, ali ima i dalje veliki uticaj. Kad mu je bilo potrebno da promeni trafostanicu i da se postavi dva puta po hiljadu kilovata, on u to uključio opštinu. Opština je pisala EPS da navodno taj kraj ima povećanu potrošnju struje, te da je potrebno postaviti novu trafostanicu, iako je sve najnormalnije funkcionisalo, pa da zajedno sa EPS finansiraju to. I tako su i napravili ugovor o izgradnji i zajedničkom finansiranju upravo takve trafostanice kakva je neophodna Tončevljevoj firmi. Ministrova firma je na taj način uštedela skoro šest miliona dinara, za koliko su oštećeni budžeti opštine i EPS - navodi sagovornik Kurira.

Trebalo da bude primer

Da je tako na kraju i bilo, pokazuje ugovor između opštine Surdulica i EPS do kojeg je Kurir došao, a u kom se jasno navodi zajedničko finansiranje zamene trafostanica, te podela troškova između dve strane, koji ukupno iznose 5,67 miliona dinara.

Ministar ne vidi ništa sporno Uspešno poslujemo 30 godina l Ministar Novica Tončev za Kurir je poručio da uspešno posluje preko 30 godina, kako tvrdi, transparentno i u skladu sa zakonom. - Nikad nisam i ne bih mešao politiku i posao, a tek ne bih radio ništa na prevaru. „Tončev gradnja“ redovno plaća poreze, plate i zarade. Nemam šta da krijem - rekao nam je Tončev, te savetovao da proveravamo informacije (?!) da se ne bismo sudili. Naknadno nam je poslao dokument s troškovima priključenja na struju (oko tri miliona dinara), što pak nisu troškovi postavljanja trafostanice.

- Operator distributivnog sistema EPS učestvuje u finansiranju iz sopstvenih sredstava u iznosu od 3,57 miliona dinara, dok opština učestvuje sa 2,098 miliona dinara - navodi se, između ostalog, u međusobnim obavezama dve strane koje su navedene u ugovoru koji su potpisali predsednik opštine Surdulica Aleksandra Popović i predstavnik ogranka EPS Leskovac Dušan Anđelković marta prošle godine.

Predsednik Koalicije za nadzor javnih finansija Dragan Dobrašinović za Kurir kaže da se Tončev očito bruka za, barem za njegovu firmu, malo para.

- Ukoliko to nije pravilo lokalnih vlasti, u ovom slučaju opštine Surdulica, nego izuzetak, onda je to neka vrsta političkog uticaja, da tako pribavlja privilegije. Čudno je pak da se čovek koji ima toliko mnogo novca i razgranate poslove bruka za malo para. Sve i da je praksa opštine takva, mogao bi kao državni funkcioner da kaže: „Nema veze, platiću sam jer moja firma ima novca za to“, i da ispadne primer i galantan - kaže Dobrašinović.

