MALI SA MINISTROM FINANSIJA CG: O saradnji i investicijama, za Crnu Goru iskustvo Srbije je dragoceno

BEOGRAD - Ministar finansija Siniša Mali razgovarao je danas sa ministrom finansija Crne Gore Milojkom Spajićem o ekonomskoj situaciji u dve zemlje, privlačenju investitora i razvoju celog regiona.

Ministri su razgovarali o tome koliko je važno da ceo region ide napred i da sve ekonomije u regionu budu uspešne.

"Srbija ima dragoceno iskustvo iz prethodnih godina, kada smo uspešno prošli proces strukturnih reformi i drago nam je što možemo to svoje iskustvo da podelimo sa Crnom Gorom. Ona je sada na svojevrsnoj prekretnici, treba da gradi svoj kredibilit u međunarodnoj javnosti i važno je da nađe nove izvore rasta a da to ne bude samo turizam, kao što je bilo do sada", istakao je Mali.

Spajić je srpskog kolegu upoznao sa stanjem u finansijama koje je zatekao kada je došao na mesto ministra finansija Crne Gore i istakao da je tu ključno iskustvo Srbije, koja je prošla kroz proces fiskalne konsolidacije i izbegla bankrot 2013. godine.

"Crna Gora je danas u sličnoj situaciji i zato moramo da konsolidujemo javne finansije i da nađemo nove izvore rasta", rekao je Spajić.

Naveo je da je za Crnu Goru dragoceno iskustvo Srbije koja je, kako je rekao, uspešno prošla proces fiskalne konsolidacije, promenila strukturu svoje ekonomije, a danas postiže odlične ekonomske rezultate i ima kredibilitet među stranim investitorima.

"To moramo i mi da uradimo, a ključno je da diverzifikujemo privredu kako bismo imali nove izvore rasta. U tom smislu ključne su nam kapitalne investicije, a među njima i auto-put prema Srbiji", istakao je crnogorski ministar finansija.

Ministri su se saglasili da je važno pronaći zajedničke interese za razvoj celog regiona, jer to znači nove investicije, nova radna mesta, više prihoda u budžet i zaključili da je tu od veliko značaja inicijativa „Mini Šengen“, koju je pokrenuo predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

U saopštenju Ministarstva finansija Srbije se navodi da je ovo prvi zvanični sastanak ministara finansija dve zemlje u poslednjih nekoliko godina i da su se ministri saglasili da će u narednom periodu intenzivirati saradnju.

U tom smislu, Mali je prihvatio poziv Spajića da u narednih nekoliko nedelja poseti Podgoricu, kako bi mogli da konkretizuju dogovore oko budućih zajedničkih projekata.

