VUČIĆ PREZADOVOLJAN: Industrijski rast u aprilu za 34 odsto veći od aprila 2020.

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je Srbija zabeležila za 34 odsto veći industrijski rast u aprilu ove godine u odnosu na april prošle godine.

foto: Tanjug/Strahinja Aćimović

On je novinarima kazao da je rast od januara do aprila ove godine većin za 10,1 odsto u odnosu na isti period 2020. godine, a da je u aprilu zabeležen rast prerađivačke industrije od čak 42 odsto.

Vučić je izrazio očekivanje da će rast BDP na kraju godine biti i sedam odsto.

foto: Tanjug/Strahinja Aćimović

"To znači da ćemo kada dobijemo sve parametre za druge oblasti u drugom kvartalu imati snage da idemo preko 10, 11 odsto što bi nam omogućilo preko sedam odsto na kraju godine. To su dobre vesti, dobre plate, to je najveća snaga Srbije", rekao je Vučić.

(Kurir.rs/Tanjug)