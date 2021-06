PANIKA: Opozicija napala zelene jer imaju veći rejting od njih!

Malo šta je tom silinom pokrenulo građane Srbije kao odbrana reka i šuma, ali u nedavnom "ekološkom ustanku" u centru Beograda opozicionari su, kao nebrojeno puta dosad, očigledno videli ozbiljnu izbornu pretnju, te su se odmah okomili na "zelene".

Nije mnogo vremena prošlo, a prvaci Dveri i Narodne stranke ustali su da pljuju zelene pokrete - za Vladimira Gajića iz Narodne stranke i Boška Obradovića, lidera Dveri, reč je o ljudima bez zanimanja, takoreći džabalebarošima, koji uporno odbijaju saradnju sa opozicijom. Pored toga, Nebojša Zelenović, predsednik stranke Zajedno za Srbiju, najavio je osnivanje pokreta, čija će centralna tema biti upravo ekologija. Ovakvi sinhronizovani napadi, ocenjuju sagovornici Kurira, znače da su opozicionari u strahu od rastuće snage zelenih, koji, za razliku od njihove nacionalističke retorike, nude građanima nove ideje.

foto: Beta/Miloš Miškov

- Baš me zanima koliko će "zelenih" stranaka i pokreta da se namnoži ovih dana kao halo efekat izbora u Zagrebu?! Uglavnom se radi o pojedincima koji ništa ne rade i nemaju zanimanje. Navali, narode... - napisao je Gajić 1. juna na Tviteru, a istog dana kritika na račun ekološkog prokreta stigla je i od Boška Obradovića: - Isto se odnosi i na nabujale nove Zelene koji kritikuju vlast u načelu, ali nikad glavnog nosioca vlasti u Srbiji. Za njih ne postoje afere lažnih diploma i doktorata, Krušika, Jovanjice, misteriozne Cvijanove smrti i druge o kojima smo pričali u Skupštini, a o čemu se ćuti. Lider Dveri je na Tviteru i dan ranije napadao zelene.

foto: Tamara Trajković

- Mislim da u Srbiji nikad nije bila veća i jača borba protiv opozicije nego danas. To je trenutno glavna politička aktivnost. Srećom imamo dobru vlast pa opozicija neće moći sve da upropasti. Sad su se pojavili i razni zelenkasti koji ćute o Vučiću i neće ništa sa opozicijom - napisao je Obradović. I dok Dveri i NS koriste svaku priliku da napadaju suparnike, Nebojša Zelenović je rešio da sve odigra mnogo "elegantnije" - da im ukrade program. Naime, on je najavio da bi 5. juna (juče) trebalo da startuje građanska platforma, koju čine 28 različitih organizacija, a koje, kako je rekao, dele vrednosti iz programa "Zeleni dogovor za Srbiju". Da je i partija Dragana Đilasa očigledno sličnog stava o zelenima pokazuju i brojni tvitovi njihovih "fanova" koji su "skočili" zbog najave ulaska u politiku Aleksandar Jovanovića Ćute, aktiviste udruženja "Odbranimo reke Stare planine" i to dočekali na nož.

Politički analitičar Jelena Vukoičić podseća da su zelene stranke trend u Evropi već godinima, da sad i u okruženju odnose pobede, i to je ono čega se deo opozicije plaši. - Taj deo opozicije ima slab rejting i svesni su da ih korak deli od potpunog brisanja sa političke scene. Hvata ih panika, užasno se plaše konkurencije. To su potrošeni, reciklirani političari koji se plaše mladih sa novim idejama. Očekujem da će biti gori prema njima nego što su prema SNS. Nemaju šta da ponude, vide da ljudi neće nacionalističke stvari - navodi Vukoičić.

Istog je stava i Branko Radun, politički analitičar-ljudi iz opozcije su temu ekologije prepoznali kao značajnu, a kako je oni ne kontrolišu, žele da sklone ljude koji je vode.

foto: Media Centar

- Opozicija želi da se nametne ili da marganizacije te organizacije. Možda zeleni planiraju politički da se angažuju što izaziva strah kod dela opozicije, koja je izgubila uporitšte kod birača koji ne glasaju za vlast. To je strah da ne budu zamenjeni, da ne dobiju političku konkurenciju na opozicionoj sceni - ističe Radun.

Kurir.rs/K.B.

Koliki su dometi pokreta Ekologija svima važna, ali... Tema ekologije, naročito poslednji dana kada su ekološki pokreti i udruženja ustali u odbranu Bare Reve na obali Dunava, dobila je novu dimenziju, a nametnulo se i pitanje - da li je zaista reč o borni za zaštitu životne sredine i za prikupljanje političkih poena. Reporeti Kurir TV anketirali su građane Beograda upravo na ovu temu - koliko su upoznati sa ekološkom politikom zemlje, da li bi se evenualni ulazak neke od partija zelenih u parlament značajnije promenio situaciju i da li bi, na kraju krajeva, dali svoj glas nekoj takvoj stranci ili pokretu. Odgovori su bili gotovo jednoglasni - zaštita životne sredine jeste tema koja postaje ljudima sve bitnija, ali gotovo niko ne polaže velike nade da bi eventualni ulazak u parlment partije čiji je program u osnovi ekologija nešto promenio.