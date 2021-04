MILOŠ JOVANOVIĆ, PREDSEDNIK DSS, ZA KURIR: Nemoguće da opozicija ima jednog kandidata

Predsednik Demokratske stranke Srbije (DSS) Miloš Jovanović poručuje da strani faktor nema šta da traži u međustranačkom dijalogu vlasti i opozicije, te da svoje probleme treba da rešavamo sami.

Komentarišući najavu predsednika parlamenta Ivice Dačića da bi dijalog vlasti i opozicije bez posredstva stranaca trebalo da se održi u narednih desetak dana, Jovanović za Kurir kaže da nije primereno da se o tim stvarima priča pred strancima, te da te stvari ne treba da se rešavaju uz prisustvo nekoga ko nije građanin ove zemlje, ko nije deo ovog naroda i političke zajednice.

Šta očekujete od tog dijaloga? Verujete li da ćete njime postići nešto?

- Da li ćemo nešto uspeti da uradimo, ne znam. Nisam ne znam ni ja kakav optimista iako je jasno da dijalog mora da postoji, odnosno vraćanje neke normalnosti i pristojnosti u politički život, kao i vraćanje poverenja građana u demokratske procedure. Ipak, činjenica da je vlast prihvatila dijalog znači da su svesni toga da nešto mora da se menja. A koliko će biti spremni na promene, zavisi od predstavnika vlasti. Kako god da bude, ne znači da treba u njemu da učestvuju stranci.

foto: Kurir

Deo opozicije, poput Narodne stranke, DS i Dveri, želi strane predstavnike u dijalogu, verovatno sumnjajući da će vlast sama preduzeti nešto bez nečijeg pritiska.

- Razumem da deo opozicije ne veruje da će vlast sama od sebe dati bilo šta, mogu čak i da delim tu bojazan, ali ne treba iz toga izvlačiti zaključak da bi stvari rešio strani faktor. Za mene je to neprihvatljivo.

foto: printscreen RINA

Šta je za vas minimum koji treba postići dijalogom da bi DSS izašao na izbore?

- Pre svega su to medijski uslovi, da se zakon o medijima poštuje, čega nema u dovoljnoj meri. I drugo, izborni proces kao takav, odnosno činjenica da mora nekako da se otkloni pritisak na birače. Da se razumemo, ta praksa nije od juče, ali nikada nije bila u ovolikoj meri i moramo da tu nedoličnu praksu suzbijemo. No, to se pak manje tiče dijaloga, da budem iskren, koliko sposobnosti nas iz opozicije da organizujemo ozbiljnu kontrolu izbora. To moramo mi iz opozicije sami da rešavamo.

Deo opozicije se zalaže za zajedničkog predsedničkog kandidata. Može li potencijalno odabrani kandidat opozicije da utiče na vašu odluku da se lično kandidujete, što ste već najavili?

- To je skoro nemoguće. Jednostavno, politička scena je u celini upala u zamku da nam je danas jedina politika da li ste za ili protiv Vučića, što mene apsolutno ne zanima. Ja sam u politici jer imam veoma jasna politička uverenja i viziju kako Srbija treba da izgleda i kako treba da se razvija i samo se prema tome određujem. I na druge političke aktere gledam shodno tome koliko se neko slaže s onim za šta se ja zalažem. U tom smislu, ideja da se mora imati zajednički kandidat je neprirodna. Nemam problem da ponesem odgovornost predsedničke kandidature, kao što nemam problem da kažem da mi ne smeta ni bilo čija druga kandidatura, svako ima pravo na to. Suviše je opozicija šarenolika ideološki da bismo se veštački gurali u jednu kolonu.

Foto/Source:Marina Lopičić/ Ivana Žigić