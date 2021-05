LIDER SSP POTPUNO OBRNUO IGRICU: Đilas razbio opoziciju, a sad ih zove da podrže njegovog kandidata

Stranka slobode i pravde, na čijem je čelu Dragan Ðilas, pošto je godinama unazad sistematski razjedinjavala opoziciju, sad je izašla sa predlogom da opozicionari imaju zajedničkog kandidata za predsedničke i beogradske izbore.

Pored toga - stalnog pravljenja i podgrevanja svađa unutar opozicije, Ðilas je neke ranije predloge za zajedničke kandidate u startu odbio (Boris Tadić). Sa druge strane, hvalio je svoju potpredsednicu Mariniku Tepić kao kandidata za predsednika države, pa se nameće pitanje da li ta priča o zajedničkom kandidatu, u stvari, znači da opozicija treba da stane iza čoveka iz SSP.

Izmrvio ih

- Stranka slobode i pravde je za zajedničkog kandidata opozicije na predsedničkim izborima, kao i za zajedničkog kandidata za gradonačelnika Beograda. Iako se gradonačelnik ne bira neposredno, Beograd ima kvalitetne ljude i nestranačke ličnosti za tu funkciju - poručio je Ðilas nakon sednice Glavnog odbora stranke.

Međutim, nejasno je čiju to podršku lider SSP očekuje - sa Vukom Jeremićem, liderom Narodne stranke, u lošim je odnosima, stalno dolaze u sukobe, dok je lidera Dveri Boška Obradovića sasvim marginalizovao po izlasku iz Saveza za Srbiju. Ðilas se distancirao i od Zorana Živkovića, koji je već izašao sa ovakvim predlogom, a Demokratsku stranku je, praktično, sasvim izmrvio i „sahranio“...

Privatno preduzeće

Politički analitičar Jelena Vukoičić kaže da je potpuno jasno da lider SSP želi kompletno da dominira, odnosno uspostavi dominaciju nad celokupnom opozicijom.

- Ovo što smo videli govori u prilog toj teoriji, drugi opozicionari se ne slažu s tim i otuda trvenja i raspad Saveza za Srbiju. Dragan Ðilas hoće od opozicije da napravi svoje privatno preduzeće. Zapravo, kada on iznese predlog, on tako hoće da nametne rešenje. Kada govori o nekakvom zajedničkom kandidatu, on već ima predlog i drugi to rešenje treba samo da prihvate - navodi Vukoičićeva.

K. B.