(UŽIVO) VUČIĆ U BRISELU: Niko ne može da ponižava Srbiju! Oluja i Bljesak se više neće ponavljati!

- Ljudi u Srbiji očekuju da naš odgovor bude "ne" po svakom pitanju i da čekamo da se u budućnosti nešto desi što će sve promeniti, a to se neće desiti. Zato nikad nisam bio pristalica zamrznutog konflikta. S druge strane postoje hiljadu i hiljade laži da ćemo mi da uradimo nešto protiv našeg interesa, a to rade oni koji su razorili naše instrese. Ja mogu da kažem šta će unapred da se desi. Svi najavljuju raspisivanje njihovih izbora za oktobar, njih jedino zanima pobeda na tim njihovim izborima i ponašaće se kao da dijalog nije ni postojao. Tražiće da to budu razgovori, kako oni kažu dve ravnopravne strane, kao da smo različite države, što je nemoguće - rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, uoči razgovora delegacija Beograda i Prištine u Briselu.

Govoreći o nestalim osobama, Vučić kaže da želi da uđe detalje razgovora o tom pitanju.

- Pre više godina smo ustanovili da je negde oko 3.000 nestalih lica, u međuvremenu smo pronašli 1.633 osoba. To je civilazicjsko pitanje prema žrtvama i porodicama - rekao je Aleksandar Vučić.

Vučić je podsetio da danas obeležavamo godišnjicu herojske borbe na Košarama.

– I jedni i drugi smo mnogo dece u kovčezima odnosili. Danas obeležavamo i herojsku borbu na Košarama i ljude koji su herojski čuvali onaj granični kamen SR Jugoslavije, Republike Srbije. Važno nam je da čuvamo živote ljudi, ako neko misli da može da ponižava Srbiju i da progone Srbe sa vejkovnih ognjišta, rekao sam više puta da se "Oluja" i "Bljesak" neće ponoviti - izjavio je Vučić.

Predsednik je izjavio da srpski narod na Kosovu i Metohiji ima problema sa električnom energijom.

- Za nas je važno da brinemo o našem narodu. Imamo velike probleme vezane za energetiku. Valač je najveći problem. Valač se nalazi u srcu severnog dela Kosova i Metohije, Valač je u svakom smislu srce sistema severnog dela Kosova i Metohije i to bi izazvalo strahovitu reakciju našeg naroda - rekao je Aleksandar Vučić.

Predsednik kaže da Priština ne želi da formira ZSO, već da samo očekuju da on prizna nezavisnost lažne države. Vučić ističe da se to neće desiti.

- Kad neko mašta da ima državu, a nema je, on mora na svaki način to da naglašava. Ako može neki pečat više, ako mogu da pokažu: "Mnogo smo jaki, mnogo smo silni". Mnogo su jaki jer smo mi imali nesposobnu vlast koja je ćutala i napravila prelaze na Jarinju 2011. godine. Pa, dobro. Neka se sile. Time ne rešavate ništa - kaže Vučić.

Predsednik je rekao da na Kosovu i Metohiji situacija nije ružičasta i da nema mnogo Srba na Kosovu i Metohiji, te da taj broj neće biti mnogo veći. Predsednik je naglasio da takve izjave ne predstavljaju određeno "pripremanje javnosti" za neke poteze.

- Ne postoji takva sila koja može da nas primora da uradimo nešto protiv naših vitalnih interesa - rekao je on.

Govoreći o naslovima pojedinih medija i napadima na pojavljivanje predsednikovog brata Andreja Vučića u Novom Sadu, Vučić kaže da su njegovom bratu zamerili što se slikao sa ljudima.

– Suština je u tome da su održani izbori u 8 opština, koliko sam obavešten u 95 odsto mesta pobedio je SNS. Pobedejeni su kandidate u koje su čak i strance ulagali novac ne bi li pobedili SNS. Moj brat nema nijedan džip, džipovima u Novom Sadu bio je Dragan Đilas i 30.000 novosađana koji imaju džipove. Zamerili su mom bratu što je dan pre izbora, uslikan u trećem redu potpuno skromno sa ostalim ljudima. Ovo se u vreme najcrnje fašističke propagande nije radilo. Čovek je kriv, što je kao član stranke otišao u jedan mesni odbor da razgovara sa ostalim članovima stranke - objasnio je Vučić.

Predsednik je odgovorio i na današnje napade da je ranije radio sa Vojislavom Šešeljem i pripadao SRS-u.

- Nisam srećan što sam pojedine stvari pričao, ali se nikada nisam stideo što sam bio u nečemu i što sam osećao da pripadam nečemu. Ja se ne brinem, jer radim u korist države. Rezultati se vide. Sa 320 evra prosečne plate, mi smo skočili na 520 evra - rekao je predsednik i dodao da su pojedini pokušali da dođu na vlast ne nudeći ljudima ništa.

Vučić je odgovarajući na napade Marinike Tepić, rekao da je ona danas zaposlena u Đilasovoj firmi, te da je htela čitav srpski narod da proglasi za "genocidan".

- Sam sam otvorio 200 fabrika, a oni su zatvorili hiljadu. Ja nijednu nisam zatvorio - rekao je Vučić, odgovarajući jednom delu opozicije.

Predsednik SNS-a istakao je da su toj stranci nepohtodne velike promene.

- Mi ćemo da imamo veliku skupštinu stranke od koje očekujem velike promene. Rekao sam da naša stranka mora da bude narodna, prava, stranka poštenih ljudi. Rekao sam da nikada ne želim da naša stranka liči na DOS-ovske stranke. Neophodne su velike promene. Očekujem i raspisivanje izbora na više nivoa, i onda neka narod kaže šta misli.

Podsetimo, dijalog o normalizaciji odnosa Beograda i Pritšine nastavlja se u utorak, 15. juna u sedištu Evropske unije (EU) u Briselu.

Biće to prvi susret srpskog predsednika Aleksandra Vučića i samozvanog premijera lažne države "Kosova", Aljbina Kurtija.