PETKOVIĆ O STOLTENBERGU: Važno što se pozvao na sporazum

BEOGRAD - Direktor Kancelarije za KiM Petar Petković pozdravio je danas izjavu generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga da vlast u Prištini mora da poštuje sporazum po kome Kosovske bezbednosne snage ne mogu da uđu na sever Kosova bez dogovora sa Kforom.

"To što je Stoltenberg rekao je apsolutno tačno. Još 2013. godine napravljen je dogovor da ni na koji način sa dugim cevima iz Prištine ne mogu da ulaze na prostor severa KiM", rekao je Petković odgovarajući na pitanje novinara nakon dodele stipendija najboljim studentima Univerziteta u Prištini.

Petković kaže da su juče i danas prištinske vlasti dobile nove blindirane automobile, oklopna vozila, kako bi, kaže, napadali Srbe.

"A ne mogu blindirana vrata za Dragicu Gašić da bi joj obezbedili mir i koliko toliko zaštitili u stanu u Đakovici", poručio je Petković.

Inače, Dragica Gašić je od 9. juna, od kada se vratila u svoj stan u rodnoj Djakovici, prema njenim rečima, svakodnevno izložena pretnjama, napadima i maltretiranju.

"To su ti dupli aršini koji postoje u Prištini, na šta međunarodna zajednica mora da obrati posebnu pažnju. I važno je što se Stoltenberg pozvao na taj sporazum iz 2013. godine, jer on odvraća sve one koji nameravaju da ulaze na KiM", rekao je Petković.

