KAKVA ISPALA: Divac poručila "ovo je Srbija koja će da ruši vlast", a nije znala da je u tom društvu i premijerka!

Savetnica premijerke Ane Brnabić, Ana Ilić, bukvalno je razmontirala voditeljku Maju Divac na Tviteru koja je podelila snimak iz Botaničke bašte, sa džez svirke i poručila da će takva Srbija da sruši aktuelnu vlast. No, nije znala da je na istoj svirci bila i premijerka sa prijateljima, na šta joj je Ilić ukazala.

Naime, Divac je na svom Tviter nalogu objavila kratak snimak džez svirke koja je održana u Botaničkoj bašti.

- Ovakva Srbija će srušiti SNS autokratsku i kleptokratsku vlast koja je Srbiju unazadila kao ni jedna do sada. Fina, pristojna i obrazovana Srbija. Jazz in the garden, Botanička bašta, Bgd - napisala je.

Usledio je brutalan odgovor Ilićeve.

- Inače, tu je bila i Ana Brnabić. Nezvanično, privatno, sa prijateljima. Kao i mnogo divnih ljudi, kreativnih ambasadora platforme Srbija stvara. Konačno da jazz nije sveden samo na jedan festival već je u ovakvom sjajnom ambijentu... Ne znam kako takvih stvari nije bilo u vreme onih koji "nisu razorili" Srbiju već su sve zatvarali. Ko li je otvorio 2 najveća muzeja, doveo Marinu Abramovič i Gotjea, ulaže 20x (bukvalno) više u domaću kinematografiju…I ko spašava arheološko nalazište u Vinči koje je godinama puštano da se survava u Dunav… Vidimo se i danas. Samo treba izabrati da li na jazzu u Botaničkoj bašti ili na vrhunskoj operi sa Elinom arancom na Tašu…- napisala je Ilić.

