SMENA: Palmer više neće biti specijalac SAD za Balkan, ide za ambasadora u Ljubljanu, Zagreb ili Nikoziju?

Administracija američkog predsednika Džoa Bajdena započinje velike kadrovske promene kada je reč o ljudima zaduženim za zapadni Balkan, saznaje Kurir! Metju Palmer, specijalni izaslanik SAD za zapadni Balkan, najverovatnije više neće biti na toj poziciji. Prema saznanjima našeg lista, Palmer odlazi u diplomatiju, još uvek se ne zna tačno gde, a u opciji su ambasadorska mesta u Ljubljani, Zagrebu ili Nikoziji.

foto: Profimedia / Armend Nimani / AFP

Istovremeno, poziciju američkog ambasadora u Crnoj Gori izgubiće u septembru Džudi Rajzing Rajnke, a na njeno mesto verovatno dolazi Brajan Hojt Ji, nekadašnji zamenik pomoćnika državnog sekretara SAD za Evropu i Aziju. Ovih dana je imenovan novi ambasador SAD na Kosovu - na mesto Filipa Kosneta stiže Džefri M. Hovenijer.

Milovan Jovanović, novinar i politički komentator, ocenjuje da su ovakve promene očekivani razvoj događaja nakon dolaska novog američkog predsednika Bajdena.

foto: Kurir

- Promena ambasadora na Kosovu Filipa Kosneta i imenovanje Džefrija M. Hovenijera, koji je došao sa mesta zamenika ambasadora u Turskoj, može da se tumači da je nova Bajdenova administracija bila nezadovoljna njegovim radom i rezultatima. U sklopu toga, vrlo lako može doći i do promena ambasadora u Crnoj Gori i Sarajevu. Očekujem u narednom periodu promene i u Stejt departmentu, smenu Meta Palmera, ali i Frenka Rikera - kaže Jovanović za Kurir.

Njihova mesta, kaže, verovatno će preuzeti neko ko dobro poznaje prilike u ovom delu Evrope.

- Palmer je katastrofalno radio svoj posao, on jednostavno nije dorastao poziciji pomoćnika državnog sekretara i poziciji specijalnog izaslanika za Balkan. Njegov rad je bio uzaludan, nije isporučio nikakve rezultate. Moguće je da ode za ambasadora u Sloveniju, Hrvatsku ili na Kipar. Brajan Hojt Ji figurira kao novi ambasador u Crnoj Gori, i to ne bi bilo iznenađenje, jer on dobro poznaje situaciju na Balkanu - smatra Jovanović.

foto: Marina Lopičić

Karijerni diplomata Zoran Milivojević ocenjuje za Kurir da će ove promene donete direktniji i agresivniji nastup na liniji spoljnopolitičkih ciljeva Bajdenove administracije.

- Sigurno je da sve te kadrovske promene treba gledati kao promene administracije novog predsednika i sastavljanje nove ekipe. Logično je da u naš region postavljaju ljude koji - imajući u vidu strategiju i ciljeve da se podigne dinamika, posebno o pitanjima Bosne i Kosova - treba da sprovode politiku Bajdenove administracije. To može da znači direktnije i jasnije angažovanje administracije preko Stejt departmenta i sprovođenje ciljeva, odnosno sprovođenje Bajdenove strategije, a ovi će to direktno da rade - navodi Milivojević.

Kosovski premijer u Atini Kurti u Grčkoj: Priznajte Kosovo Kosovski premijer Aljbin Kurti sastao se u četvrtak u Atini sa grčkim premijerom Kirijakosom Micotakisom, od kog je tražio da se Grčka pridruži zemljama koje su priznale nezavisnost tzv. republike Kosovo. - Priznanje naše države, saradnja u regionu i uključenje regiona u Evropsku uniju što pre pravi su put ka miru, stabilnosti i dugoročnoj bezbednosti - rekao je Kurti u Atini.

Koga su poslali na Kosovo Diplomata s Tačijevim ordenom Džefri M. Hovenijer, novi ambasador SAD na Kosovu, karijerni je diplomata koji na novu funkciju dolazi sa dužnosti zamenika šefa misije pri Ambasadi SAD u Turskoj. Na Kosovu je ranije bio u službi UN u vreme predsednika Baraka Obame, dok je sadašnji predsednik SAD bio potpredsednik. Ranije je bio diplomata i u Hrvatskoj, Grčkoj, Nemačkoj, Panami, Paragvaju i sedištu NATO u Briselu. Tečno govori hrvatski, grčki, španski i nemački. Juna 2018. bivši kosovski predsednik Hašim Tači odlikovao ga je ordenom tokom proslave deset godina nezavisnosti. Ivana Žigić/ Foto/Source:AP