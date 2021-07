SUZANA, KAKO SE ZOVE ONO NA INSTAGRAMU? A, STORI Vučić: U to čudo ću da okačim kolika je stopa rasta

VELIKA PLANA - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas obilazi radove na izgradnji kompresorske stanice Velika Plana na gasovodu Balkanski tok koja se gradi između Velike Plane i Žabara.

Reč je o stanici koja se gradi u okviru projekta izgradnje gasovoda od granice sa Bugarskom do granice sa Mađarskom.

- Što se tiče procene stope rasta, prvi kvartal je plus 1,7, više od očekivanog a sad mi smo očekivali 10,6 za drugi kvartal a tako je i u MMF a mi se nadamo da to bude 13,5 a ja sam se ponadao da može i više.. Danas popodne imaćemo procenu oko 4-5 popodne... Ja ću da se slikam... ono... kako se to zove... Suzana, kako se zove ono kad okačite na Instagram, šta radim s tim... A stori... U to čudo ću da okačim da ljudi vide dal smo uspeli ili nismo - rekao je predsednik danas u Velikoj Plani, posle obilaska kompresorke stanice koja će sprečavati gubitak gasa na putu do potrošača.

- Radimo sve što je u našem najboljem interesu, smanjivaćemo troškove u turizmu, ugostiteljstvu... Reč je inicijativi za budućnost - rekao je predsednik Srbije danas u Velikoj Plani sumirajući utiske i s jučerašnjeg poslovnog foruma u Skoplju i incijative Open Balkan.

(Kurir.rs)