PREMIJERKA BRNABIĆ: Vučić neće radnike Geoksa ostaviti na cedilu, prosečna plata 600 evra do kraja godine

BEOGRAD - Premijerka Ana Brnabić ponovila je danas da Vlada Srbije i predsednik Aleksandar Vučić neće ostaviti na cedilu radnike kompanije Geoks, koja je najavila zatvaranje fabrike u Vranju, i navela da veruje da će Vučić uskoro izaći s rešenjem tog problema i da će zaposleni imati bolje plate i uslove rada.

Brnabić je podsetila da je predsednik Vučić najavio da je posetiti Vranje oko 15. septembra i da veruje da će uskoro izaći sa nekim rešenjem, jer, kako kaže, radi na tome.

''Još jednom jasno poručujem svim radnicima u Geoksu da ih ni vlada ni predsednik Srbije neće ostaviti na cedilu'', rekla je premijerka u Beogradu odgovarajući na pitanja novinara.

Upitana da li će država i novom investitoru davati subvencije, ona je kazala da je bivša vlast pregovarala sa Geoksom i da je omogućila da ta kompanija isplaćuje minimalac radnicima, kao i da je dogovarala subvencije koje je, kaže, isplatila sadašnja vlast.

Premijerka je navela da se sistem subvencija u potpunosti promenio kada je Vučić 2014. postao premijer i da su subvencije države mogli da dobiju strani i domaći investitori samo ako je nivo plata najmanje 20 odsto veći od minimalne zarade.

''Ne može da dođe investitor koji će sve radnike držati na minimalcu i dobijati subvencije od države. Takođe, uvedene su bankarske garancije, oročcene na pet godina, tako da se subvencije isplaćuju u tranšama kada investitor ispuni obaveze'', rekla je premijerka.

Kada je reč o subvencijama i podizanju mininalne cene rada, premijerka je kazala da je u vreme bivše vlasti minimalac iznosio 172 evra, a da je sada 272 evra, dok je prosečna zarada bila 366 evra, a da je prošle godine dostigla 511 evra, kao i da se očekuje da će do kraja ove godine biti oko 600 evra.

"To su dramatične razlike, ali mislim da plate nisu dovoljno dobre zbog čega smo sebi dali zadatak da prosečna bude 900 evra do 2025.godine. Sve nam govori da ćemo to i postići'', rekla je Brnabićeva.

Navela je da se sa nivoa prosečna plate od 366 evra ne može za sedam godina doći do 900 evra i da "nakon 10 godina bahatosti, razaranja i gubljenja poslova" podigne zemljla za šest-sedam godina, već postepeno.

''Radili smo i postizali rezultate koje su hvalili Svetska banka, MMF, evropske institcije, napredovali na svim svetskim listama. Borimo se, ali kad krenete iz minusa teško je to izvući'', rekla je Ana Brnabić.

(Kurir.rs/Tanjug)