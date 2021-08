ĐILASOV ČOVEK JAVNO PRETI I MAŠE ORUŽJEM: Sa nožem u jednoj ruci i pištoljem u drugoj, poslao jezivu poruku!

Dušan Jeremić, odnosno "Veliki Dule", kako je sebe nazvao na Instagramu, a koji se često može videti na opozicionim skupovima kako u stopu prati lidera Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa, uputio je javnu pretnju putem svoj Instagram profila. Jedno vreme je bio deo Đilasovog obezbeđenja.

- Posle medijskog linča koji sam doživeo, koje sam tužio zbog laži o meni i bratu i opoziciji, pozdravljam sve koji su mi pretili smrću!!! - napisao je Jeremić ispod fotografije na kojoj u jednoj ruci drži nož a u drugoj pištolj.

foto: Printscreen

Inače, o ovom Đilasovom saradniku govori i internet stranica "legende devedesetih", a bavio se obezbeđenjem poznatih prestoničkih klubova i splavova.

foto: Printscreen

Takođe, kada su braća Jeremić - Dušan i Stevan - gostovali u emisiji Balkan info hvalili su se kako poseduju velelepne nekretnine, tačnije da imaju po nekoliko stanova.

Jeremić je tokom 2020. godine u emisiji Balkan info objašnjavao kako je u zatvoru završio zbog jednog napada, kako on kaže malo grubljeg, a onda je do detalja ispričao kako se tukao i u zatvoru, ali i da je on na ivici zakona.

foto: Printscreen/Facebook

Njegov mlađi brat pričao je da je stalno bio uz Dušana koji ga je "svuda vodio sa sobom". Stevan tvrdi da je tako bio na ulici non-stop i učio "kodekse".

I Dušan i Stevan često na društvenim mrežama postavljaju fotografije na kojim poziraju sa oružjem.

