PREDSEDNIK VUČIĆ O IZBEGLICAMA IZ AVGANISTANA: Ne traže da dođu u Srbiju, ali otkud takva ksenofobija?

Predsednik Vučić izjavio je danas u Brusu da izbeglice iz Avganistana ne traže da dođu u Srbiju, ali je istakao da nema ništa protiv dolaska bilo koga sa strane u našu zemlju i zato ne razume šta se, kako kaže, u našim glavama dešava kada je o tome reč.

Odakle takva ksenofobija i mržnja, upitao je Vučić odgovarajući na pitanje novinara kako komentariše to što neke zemlje u okruženju, među kojima i Priština, primaju izbeglice iz Avganistana.

- Nemam ništa protiv bilo kakvih izbeglica. Prosto ne razumem šta se u našim glavama dešava i odakle takva ksenofobija i mržnja. Hoćete da kažete nekom detetu da nećete da ga primite - rekao je Vučić.

Istakao je da Srbija svakako neće biti nikakav parking za bilo koga ko dolazi sa strane, ali i a u njoj ima mesta za bilo koga ko dolazi sa strane.

- Niko ne dolazi od njih kod nas. Ne vidim da bi to mogao da bude problem za nas.Ti ljudi beže i pritom ispadaju iz aviona i to je najtragičnija slika, to je poraz savremenog sveta - istakao je predsednik.

Upitao je kako neko misli da detetu čoveka koji visi iz aviona i pada s krila aviona može da kaže "mi te nećemo".

