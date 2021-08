MINISTAR MALI SVE OBJASNIO NIKEZIĆU: Ponosimo se Beogradom na vodi, kovid bolnicama, školama, auto-putevima...

Ministar finansija Siniša Mali odgovorio je Dušanu Nikeziću iz Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa kako bi ga, kako je napisao na svom Instagram nalogu, uputio u ekonomske tokove.

"Gospodine Nikeziću, Moram opet da vas uputim u ekonomske tokove, pošto Vam evidentno nedostaje znanja. Naime, jasna je razlika između građevinskog zemljišta na kojem odmah može da se gradi i građevinskog zemljišta gde se sada gradi 'Beograd na vodi', a gde su nekada bile stotine nelegalnih i legalnih objekata, koje je bilo neophodno raščistiti, kako bi gradnja uopšte mogla da počne. To nije bila parcela koja je bila spremna za gradnju, da bi je neko kupio i krenuo da zida. Inače, da je bilo lako prodati ili aktivirati to zemljište, ne sumnjam da bi to Dragan Đilas za vreme svog mandata i uradio", počeo je ministar Mali, pa nastavio: "Takođe, u potpunosti ste u pravu da smo poklonili zemljište. Da, poklonili smo ga svim Beograđanima i građanima Srbije. Sada konačno imaju uređeno šetalište, brojne sadržaje koji su u vreme gazde Đilasa bili nezamislivi, pošto je taj deo grada jedino privlačio pacove i žabe".

"Kada se već čudite čime se sve ponosimo, pored 'Beograda na vodi', tu su kovid bolnice koje smo izgradili u rekordnom roku, brojne rekonstrukcije zdravstvenih centara, škole u koje ulažemo, auto-putevi koje smo izgradili i koje gradimo, a koje i Vi, Vaš gazda i kolege iz firme u kojoj ste zaposleni (SSP) koristite, između ostalog da se provozate luksuznim vozilima, dok istovremeno glumite dušebrižnike", dodaje ministar finansija.

Siniša Mali poručuje da se "ponosi odličnim ekonomskim rezultatima" aktuelne vlasti. "S druge strane, građani se dobro sećaju vaše zaostavštine, koliko ste zadužili zemlju uzimajući preskupe kredite, koliko ste pokrali. Dok ste vladali, tada ste jedino vi zarađivali, a to je vidljivo zahvaljujući finansijskim izveštajima koji nedvosmisleno pokazuju da su firme gazde Đilasa dok je bio gradonačelnik prihodovale više od 600 miliona evra. Žednom je i kap dosta, a pohlepnom je i izvor malo. Budite uvereni da vaša pohlepa neće moći da se ostvari kao nekada. Nema povratka u tužnu prošlost!", zaključio je Siniša Mali.

(Kurir.rs)