MALI ODGOVORIO NIKEZIĆU: Odakle Đilasov zaposlenik izvlači cifre, možda misli na pare koje je njegov gazda ukrao

Ministar finansija u Vladi Republike Srbije i član predsedništva Srpske napredne stranke Siniša Mali danas je odgovorio Dušanu Nikeziću, kako je objasnio, glavnom trubaču u firmi svog poslodavca SSP, koji po starom običaju ponovo pokušava da obmane javnost iznošenjem bezočnih laži. - Đilasov zaposlenik Nikezić pominje da je država navodno u projekat Beograd na vodi uložila dve milijarde evra. Meni nije jasno odakle taj Đilasov zaposlenik izvlači cifre, možda misli na pare koje je njegov gazda ukrao i izneo iz zemlje? U trenutku kada je Đilas odlazio sa vlasti, to je bio najružniji deo Beograda, sa stotine straćara i udžerica, pa je pitanje na osnovu čega on to tvrdi? Čudi me i količina njegovog neznanja, jer bi trebalo da zna da se kod ovako velikih projekata, gde osnovni prihod dolazi od prodaje nekretnina, prvo ulaže novac u izgradnju infrastrukture, nakon čega dolaze i prihodi, koji se zatim povećavaju iz godine u godinu. I upravo zato smo ponosni jer je nedavno prodat 3.000. stan, kako je objavila ta kompanija. Кada je reč o prihodima, oni će 2021. godine iznositi više od 140 miliona ervra, dok je očekivana dobit preko 25 miliona evra - rekao je Mali. On je naveo da je "Beograd na vodi" danas najveće gradilište u regionu, gde trenutno radi preko 2.300 radnika, dok je nekada to zemljište bilo bezvredno, a građani su ga izbegavali u širokom luku. Napomenuo je da sa ponosom posmatra napredak radova, te da je posebno značajna činjenica da je "Beograd na vodi“ pokrenuo građevinsku industriju Srbije.

- Prema zvaničnim finansijskim izveštajima za 2020. godinu, ukupna poslovna imovina za sve tri kompanije, Beograd na vodi d.o.o, BW Кula d.o.o. i BW Galerija d.o.o. iznosi preko 700 miliona evra i ona je samo u 2020. godini uvećana za skoro 200 miliona evra. Ovo je potpuno nova vrednost koja je stvorena i koja ostaje građanima Beograda i Srbije - naveo je on. Mali ističe da je država uložila u ovaj projekat, jer Beograd zaslužuje da se pozicionira na mapu prestižnih evropskih lokacija, a istovremeno i da svima koji u njemu žive i onima koji u njega dolaze pruži prostor u kome će uživati i kvalitetno provoditi vreme. - Podsetiću i da je gazda Đilas, još dok je bio gradonačelnik 2013. godine, podržavao izgradnju Beograda na vodi. Izgubio je vlast, a time i priliku da zgrne još koji milion ili milijardu, po starom dobrom običaju. Tada je poput vizionara izjavio da je to projekat koji će promeniti sliku Beograda. Danas, pošto nije prihodovao od njega, jer je duboko zaglibio u političkoj prošlosti, na sav glas unižava sve što je postignuto. Ali, jedno mu moram priznati, te 2013. godine dobro je procenio značaj Beograda na vodi u budućnosti. Građani danas mogu konačno da siđu do reke i uživaju u raznim sadržajima koji su izgrađeni. Beograd danas nije ono mesto kojim je Đilas sa svojom kamarilom vladao i više nije onaj grad gde se troše milioni na besmislice poput Pazl grada ili lažne replike Terazija. Pozivam ga da se prošeta Beogradom na vodi, verujem da će uživati - izjavio je on. Кonstatovao je da Đilas i njegova ekipa očigledno nisu svesni da su građani Srbije odavno prepoznali njihove prljave namere, posebno u unesrećivanju naroda. - Za njih je važno samo uskladištiti što više državnog novca na privatnim računima. Iako je upotrebljena da pozove na juriš, kako gazda Đilas zapoveda, buka koju ispušta prva truba teško da će zainteresovati građane. Odavno je poznato da oni nemaju srama i da njihova navodna briga za javne finansije, na koje su se usmerili, zapravo pokazuje koliko su željni da ponovo skladište novac građana na sopstvenim računima, jer svojevremeno su postali majstori šibicarske tehnike – sad ga vidiš (državni novac), sad ga ne vidiš - naveo je Mali i zaključio da je njihova prljava mašta ukrštena sa neskrivenom ljubomorom.

(Kurir.rs)