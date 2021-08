VULIN: Srbija za Avganistance usputna tačka, kranji cilj im je Zapadna Evropa! Osvrnuo se i na Inckov Zakon

Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin ocenio je danas da Zakon visokog predstavnika u BiH Valentina Incka nije donet da bi se donela istina o genocidu o Srebrenici, već da bi se sprečilo da Srbi govore istinu o Srebrenici.

- To je Inckova osveta, jer se sveti narodu koji ga nije voleo, a nije ni on njih - rekao je on za TV Prva.

Takođe je rekao da mogućnost hapšenja srpskog člana Predsedništva BiH Milorada Dodika zbog negiranja genocida "nije način da se sačuva mir u regionu".

- Sad hoće da hapse Dodika ili svakog Srbina koji misli svojom glavom. Onda pravite od Bosne tamnicu naroda. Neće Bošnjaci zbog ovog zakona biti srećniji, on samo preti miru i njihovim životima - rekao je on.

"Srbija je za Avganistance usputna tačka, krajnji cilj im je Zapadna Evropa"

Ministar Vulin izjavio je danas da nakon preuzimanja vlasti od strane talibana u Avganistanu ne očekuje povećan priliv migranata iz te zemlje i ukazao da je Srbija za migrante tranzitna tačka, te da migranti ne žele da ostanu u našoj zemlji.

- Nijedan jedini Avganistanac kao ni Sirijac, Somalijac ne želi da ostane u Srbiji, oni imaju svoj put koji vodi ka zapadnoj Evropi, a mi smo tranzitna tačka i tako će i ostati“, rekao je ministar Vulin.

Ministar Vulin, koji je i predsednik radne grupe za rešavanje posledica migratornih kretanja, precizirao je da trenutno u prihvatnim centrima ima oko 5.000 migranata i podsetio da je kroz našu zemlju od početka migrantske krize prošlo više od milion ljudi i da nije bilo ni jednog većeg incidenta.

-Migranti iz Avganistana već su dolazili u našu zemlju i promena vlasti u toj zemlji neće dovesti do nekih biblijskih proporcija dolazaka stotina ili desetina hiljada ljudi. Avganistan je 7.000 kilometara daleko, potrebno je vreme da stignu i to nije jednostavan put - rekao je ministar Vulin.

Prema njegovim rečima, na koji način će sada biti tretirani ljudi koji dolaze iz Avganistana, kao izbeglice ili migranti, pitanje je na koje treba odgovor da da čitav svet.

(Kurir.rs/Beta)