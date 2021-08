MINISTAR VULIN: Vokerove namere su opasne, unosi nemir i nestabilnosti gde god ga pošalju

Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin istakao je da Vokerove planove i namere ne treba potcenjivati, jer on to nikada ne govori iz svoje glave.

Кomentarišući izjavu američkog diplomate i generala Vilijama Vokera da svi Albanci iz dijaspore treba da se ujedine ne bi li ojačali svoje delovanje u državama u kojima žive, ministar Vulin je kazao da ga izjava Vokera lično veoma zabrinjava i da kada god se Voker pojavi, sa sobom donose veliko zlo.

- Istina je da se vampiri vraćaju. Taj vampir se odnekud vratio i opet bi da se napije krvi kome drugo nego Srbima. Žao mi je što postoji, žao mi je što je još uvek tu, pre svega zbog svih laži i užasa koje je doneo srpskom narodu, od laži u Račku pa nadalje - istakao je ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin za TV Prva.

Ministar Vulin je rekao da Vokerove namere zabrinjavaju, ali da još više zabrinjava to što očigledno nikom ne smeta velika Albanija i to što niko nije postavio pitanje protiv koga se to ujedinjuju, ali da kada on pomene srpski svet uzbudi se čitav Balkan.

- Gde su sada nezavisni intelektualci Srbije da napišu koji tekstić u nekom od Đilasovih glasila, pa da kažu ovde se pravi Velika Albanija? Žao mi je što se taj vampir prijavljuje, njega ne treba potcenjivati. Nikad on nije govorio iz svoje glave. Nema bivših obaveštajaca, nema penzionisanih, on je tu da nastavi sa političkom agendom prema kojoj je radio čitavog svog života, a to je unošenje nemira i nestabilnosti gde god ga pošalju - poručio je ministar policije za Prvu televiziju.

(Kurir.rs)