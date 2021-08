HARADINAJ ŠOKIRAO! TRAŽI LEGALIZACIJU NARKOTIKA?! Ne kažem da sadimo kanabis kao pasulj, ali tako možemo da IMAMO POKRIĆE

Za nekadašnjeg premijera lažne države Kosova i bivšeg vođu terorista Ramuša Haradinaja kanabis je jedan od problema Albanije koji bi prema njegovom mišljenju mogao da se reši legalizacijom!

Haradinaj je u intervjuu za ABC zatražio od albanskog premijera Edija Rame da načini taj korak i donese zakon za legalizaciju kanabisa poput Severne Makedonije.

- Mislim da je veoma važno legalizovati narkotike u Albaniji i to posebno narkotike koji se sade poput kanabisa. Za to je potrebna hrabrost. Legalizujte ga. Napravite zakon za njegovo uzgajanje. Makedonija je to učinila. Drugi narodi su to učinili. Da se kao Albanci uklonimo sa njihove mape da smo zemlja narkotika. Zakon, transparentnost, budžet... Možda bismo očistili svoje ime kao Albanci. Postoji opasnost za danas, a ne ukoliko se legalizuje. Albanija bi takođe trebalo to da učini zakonom. Ne kažem da ga posadite kao pasulj, ali barem da imaju pokriće pred svima ostalima i da postoji određeni privredni sektor, Makedonci su tako uradili, koriste ga za lekove i za druge stvari - rekao je Haradinaj.

Nekadašnji vođa OVK smatra da je na određene probleme sa kojima se suočava Albanija potrebno odgovoriti stabilnim pravnim osnovom.

- Ne ostavljajte ih kao probleme o kojima svi znaju, govore i zloupotrebljavaju nas, Albaniju i Kosovo, a mi se pretvaramo da ne postoje. Moraju se dati zakonski odgovori. Samo po zakonu možemo izaći iz ove situacije - rekao Haradinaj.

(Kurir.rs/Kossev)