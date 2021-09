GOST USIJANJA DANA ZORANA MIHAJLOVIĆ: Ministarka energetike o ekološkim protestima, Rio Tintu, solarnim panelima, politici

Veliki ekološki protest "Uranak za opstanak" zakazan je za subotu, a aktivisti koji u njemu učestvuju posebno dovode u pitanje aktivnosti kompanije Rio Tinto. Potpredsednica Vlade i ministarka za energetiku i rudarstva Zorana Mihajlović govori za Usijanje dana o referendumu koji je planiran kada je reč o Rio Tiintu, mineralnim resursima koje Srbija ima, solarnim panelima, energetskoj. efikasnosti, ali i o politici, izborima, svojim koalicionim partnerima socijalistima Urednica i voditeljka emisije je Silvija Slamnig.

Zašto se protestuje protiv Rio Tinta?

- Zdrava sredina je stvar svih nas, svako hoće čistu ololinu, a zadatak države je da poljorpivreda i energetika i industrije budu zeleni. Na protestima postoje oni koji su za ekologiju, i njima su sva vrata otvorena, a drugi koriste to kao politiku, i to ne može da prođe. Suština je moramo da imamo vladinu politiku, a i mi da mislimo o ekologiju, da ne bacamo đubre i slično. Treba iskoris5titi i ono što država nudi, da zamenimo stolariju npr, treba da svi u tome učestvujemo.

- Ima jako puno neistina, više nego poluistina i uzbunjivanja naroda. Rio Tinto je u Srbiju došao da istražuje litijum 2002. a 2004. su dobili prva istržana prava, koja su se produžavala svake 4 godine, a tad nije bilo ni Vučića ni SNS, nego se svuda objašnjavalo da je to razvojna šansa, a i jeste to takva šansa. Posle toga je došlo da je istražno pravo koje se radilo omogućilo da znamo da je Srbija jedina zemlja koja ima jadarit, mineral u kom ima bora i litijuma. Imamo 158 tona dokazanih rezervi jadarita iz koje može da se vadi litijum, a mi smo zainteresovani i da imamo fabrike baterija i električnih vozila. Svi političari skoji se danas bude su ranije govorili drugačije, a sad pokušavaju da u predizbornoj godini politički profitiraju.

- Niko ko se pojavljuje od bivših vlasti sad nije u pravu u pogledu životne sredine ne govori istinu, nije još gotova studija o uticaju na životnu sredinu. To će se znati kad bude gotova. To će biti podzremni rudnik, a laž je da će reke presuštiti, ta bvoda mora da bude pročišćena. Priča se da će rudnik biti na 400 kvadratnih km, a biće na 400 hektara. Ali Vlada neće raditi protiv građana, kada bude gotova studija utivcaja na životnu sredinu, ona će biti javna, i posle će biti referenduma.

- Ako bude rudnika imaćemo 22% više društvenog proizvoda, ali se ništa neće raditi ako se ne poštuju svi standardi ekologije. Oni koji pričaju protiv pričaju politikantski. ali nećemo raditi priojekat koji uništava sredinu, jer nije interes da tamo imamo rudnki a ljudi da ne mogu da žive tamo u Jadru i Mačvi. Ali cela studija mora da bude potpuno otvorena, i sve primedbe su prihvaćene, svi će dobiti informacije i koje nisu bile prihvaćene.

Šta znači javni konkurs za solarne panele?

- Na to sam ponosna, mi se nalazimo na početku energetske tranzicije, i moramo da više koristimo obnovljive izvore. Opštine se javljaju, početkom oktobra one raspisuju dva javna poziva, za preduzeća koja treba da ih proizvode, i za građane koji žele panele u kućama ili zgradama. Solarni panel se isplati u nekoliko godina, posle toga se državi plaća samo 700 dinara fiksne nadoknade, a koristite zelenu energiju. Obezbedili smo 150 miliona evra za solarne panele i za stolariju. Verujemo da je to dobro za sve. Obezbedili smo da građani posle potpisivanja izjave da hoće panele, podnesu zahtev i ništa više nemaju sa državom. Dolaze majstori, nameštaju, a posle 5 dana Elektrodistribucija ih uključuje. Nema više papirologije. Kada opštine raspišu tender, zakonski se čeka 15 dana i vreme žalbe, postoje zakonske procedure, treba da proše 20 dana od kad ste se prijavili dok ne uđete u program subvencije. Kada sve saberemo, oko mesec dana je potrebno za solarne panele.

- Ranije ljudi nisu mogli da menjaju stolariju, ali sad mogu po istom principu kao za solarne panele. Ta stolarija koja se menja trreba da se postavi do kraja oktobra, a ljudi će videti da su im manji računi za struju.

- Država mora da bude energetski stabilna i da vidimo koja je struktura dobijanja energije, termoelektrane i te kako zagađuju životnu sredinu, a cena nije baš toliko niska, lignit je lošeg kvaliteta, treba da mnogi više uključimo obnovljive izvore.

- Seljenje sela Krivelj zbog rudnika Bor?

- Ljudi zaboravljaju da je Bor bio pred gašenjem,otvaranjem novog rudnika učestovaćemo u prizvodnju bakra u Evropi sa 18%. Srbija ima i bakar i zlato i litiju, to su ogromne razvojne šanse. Meštani sela Krivelj su se uplašili jer je bila priča da se seli samo pola sela, ali na kraju smo dogovorili da se celo selo preseli, a ispod Krivelja imate ogromne količine zlata i bakra.

Odnos sa SPS?

- I Antić i Bajatović su sjane kolege, zajedničko za sve nas je rezultat, kako Vučić kaže semafor, možda su moji kriterijumi strogi, ali kad vidim da nešto može da se uradi, smatram da niko nema pravo da spava, a to je i građanima važno.

Da li neko u SNS može da zameni Aleksandra Vučića?

- Razumem napade koje predsednik trpi, svako od nas je živo biće, i nikom ne prijaju takve stvari, a građani pokazuju sve na izborima.

